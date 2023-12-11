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Со стороны россиян вырос спрос на зимние туры в Абхазию

4:00
Туризм

Абхазия — идеальное место для зимнего отдыха. Для её посещения можно забыть о загранпаспортах, визах и иностранной валюте — всё это не понадобится. Добраться до Абхазии удобно через Сочи. Там ждут интересные экскурсии, термы и, конечно же, мандарины. Зимняя Абхазия предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений. Особенностью является наличие спелых апельсинов и лимонов в декабре. Многие туристы с удовольствием отправляются в фототуры по плантациям, чтобы насладиться увиденными пейзажами.

Со стороны россиян вырос спрос на зимние туры в Абхазию
Фото: Нейросеть Шедеврум

Даже в январе и феврале температура в Абхазии редко опускается ниже плюс пяти градусов. Здесь много солнечных дней, что создаёт ощущение лета круглый год. Абхазия радует своих посетителей зарядом витаминов и позитивной энергией.

Туроператоры предлагают разнообразные новогодние и рождественские предложения с посещением самых популярных мест, включая застолья и посиделки у костра на пляже. Например, "Дельфин" предлагает путешествие под названием "Абхазская рапсодия. Новый год и Рождество", а "Гагра-тур" — "Зимний вечер в Гагре", "Зимнее солнце в бокале", "Мандариновая сказка". В программе предусмотрены четыре ночи проживания по цене от 35 тысяч рублей за человека без перелёта. Обычно в стоимость включены завтраки, ужины и тематические обеды.

Известные блогеры также рекомендуют свои варианты отдыха в Абхазии. Валерий Белогуров, проживающий здесь уже несколько лет, рассказывает о своих любимых местах, которые малоизвестны гидам. Он предлагает посетить не только популярные новоафонские пещеры, но и пещеру Абрскила, а также насладиться абхазской кухней и мандаринами из домашнего сада.

Абхазия стала популярным направлением для новогоднего отдыха наравне с ОАЭ, Таиландом и Египтом. Продажи туров в регион выросли на 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, отмечает PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. Коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах добавляет, что за последний год отмечено увеличение спроса на 40 процентов.

По данным сервиса "Слетать.ру", бронирования туров на зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышают прошлогодние показатели. Обычно туристы выбирают 8-дневные туры, а средний чек составляет 57 тысяч рублей.

Туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра предлагает возможность увидеть прекрасные места. В ходе путешествия можно отправиться на озеро Рица и в Новый Афон, где проводится дегустация вина, чая, меда и сыра. К ужину в новогоднюю ночь можно выбрать предложения от отелей и ресторанов. Цены варьируются от 1500 рублей.

В самом городе Сочи можно совершать неспешные прогулки по новой набережной и Приморскому парку, который был заложен принцем Ольденбургским и где растут около 400 видов растений со всего мира.

Главная новогодняя елка находится в столице Абхазии Сухуме. Здесь на площади Свободы можно увидеть красивую елку. В новогоднюю ночь здесь проводятся гуляния и фейерверки, передаёт РИА Новости.

В Сухуме стоит также посетить ботанический сад и обезьяний питомник, а также Абхазский государственный музей, посвящённый истории региона. Недалеко от ботанического сада находится арт-платформа "Гума", расположенная на бывшей железнодорожной станции. Здесь проводятся выставки, концерты, мастер-классы, дегустации и показы кино.

Абхазия зимой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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