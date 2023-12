Your browser does not support the audio element.

Сотрудники отеля в очередной раз поделились информацией о том, какие неприятные вещи делают их коллеги с чайниками в номерах для туристов. Судя по жалобам отдельных владельцев отелей и анонимным сообщениям в социальных сетях, приготовление еды в чайнике туристами оказалось не самым ужасным сценарием.

Фото: openverse "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.