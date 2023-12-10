Какие мерзкие вещи туристы делают с чайниками в отельных номерах

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники отеля в очередной раз поделились информацией о том, какие неприятные вещи делают их коллеги с чайниками в номерах для туристов. Судя по жалобам отдельных владельцев отелей и анонимным сообщениям в социальных сетях, приготовление еды в чайнике туристами оказалось не самым ужасным сценарием.

Фото: openverse "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

"Некоторые вещи могут вызвать отвращение", — заверяют работники отеля.

Но начнем с вопроса о еде. Согласно информации издания, некоторые туристы решаются готовить в чайнике разнообразные блюда, не ограничиваясь просто сосисками, а воплощая изысканные композиции, такие как ломтики говядины или куриная грудка с чесноком и маслом. По крайней мере, один блогер документировал процесс приготовления второго блюда с использованием кофеварки, умалчивая название отеля.

Однако, как сообщает издание, находится человек в социальной сети Linkedin, который, по его словам, оказался не самым "отвратительным" в этом аспекте. Работник отеля раскрыл еще более шокирующие тайны. По его словам, есть те, кто использует чайник как стиральную машинку, кипятя в нем грязное белье или носки, сообщает "ТУРПРОМ".

"Таких чудаков гораздо больше, чем вы думаете", — утверждает он.

Кроме того, некоторые экспериментируют, стерилизуя иглы в чайнике.

Определенные опасные микроорганизмы могут выжить при температуре, которую достигает вода в отельном чайнике, и потом эти микробы могут попасть в организм туриста.

Такие эксперименты опасны как для самих туристов, так и для отеля. Чайник не предназначен для подобного использования, что может привести к короткому замыканию и последующему пожару.