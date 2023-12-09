Согласно Российскому союзу туриндустрии, Европа остается привлекательным направлением для новогоднего отдыха российских туристов.
Италия и Франция занимают лидирующие позиции среди популярных стран, несмотря на сложности с визами и дорогими перелетами.
Замдиректор компании "Ванд" подчеркнула, что основной интерес туристов сосредоточен вокруг Италии, Франции, Испании и Португалии.
Она также отметила, что цены на новогодние экскурсионные туры начинаются от 700 евро за восьмидневное путешествие, что подчеркивает стойкую популярность европейских стран в планах новогодних праздников.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.