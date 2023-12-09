Итоги туристического сезона: куда россияне стремятся на Новый год в Европе

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно Российскому союзу туриндустрии, Европа остается привлекательным направлением для новогоднего отдыха российских туристов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Италия и Франция занимают лидирующие позиции среди популярных стран, несмотря на сложности с визами и дорогими перелетами.

Замдиректор компании "Ванд" подчеркнула, что основной интерес туристов сосредоточен вокруг Италии, Франции, Испании и Португалии.

Она также отметила, что цены на новогодние экскурсионные туры начинаются от 700 евро за восьмидневное путешествие, что подчеркивает стойкую популярность европейских стран в планах новогодних праздников.