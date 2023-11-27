Курорты Египта входят в пятерку популярных направлений по продажам зимних туров и лидирует в новогодних бронированиях, сообщили представители ряда крупнейших российских туроператоров.
Российские туристы продолжают активно приобретать туры на египетские курорты, несмотря на идущую совсем рядом войну Израиля с палестинским движением ХАМАС.
"Уровень спроса на путевки в Египет с датами заездов в период новогодних каникул увеличился на 15 процентов за последние две недели", — сообщили в сервисе по бронированию отелей "Слетать.ру".
При этом стоимость туров остается на достаточно дорогом ценовой сегменте, несмотря на сложную обстановку в регионе. "Бюджетно не будет", предупреждают туроператоры.
В среднем, неделя в египетском отеле 3*на двоих с перелетом начинается от 100 тыс. рублей.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.