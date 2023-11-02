На курорте "Роза Хутор" завершается летний сезон

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7 ноября на горном курорте "Роза Хутор" завершится летний сезон.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В период с 7 по 30 ноября канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также аттракцион родельбан отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона. В это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе канатная дорога — "Стрела" (3,8 км). Она доставит всех желающих на высоту 1600 метров над уровнем моря, где открыта главная событийная площадка межсезонья — Горный парк "Стрела". В этот период гостям "Роза Хутор" предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом "Полет на Стреле". Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение интерактивного этнопарка "Моя Россия" и Музея Археологии. В период с 7 по 30 ноября продолжат работать пешеходные и велотропы "Йети", "Озерный траверс" и "Тропа здоровья" (малое кольцо).

В Горном парке "Стрела" можно не только запечатлеть красоту окружающих горных ландшафтов, но и пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Здесь также расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят, например, ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый "вельвет", мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику. Впервые на 1600 м. можно будет познакомиться и с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка "Пача Мама" временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте. Сам Парк альпак также продолжит работу на площадке "Лайзо" в Горной Олимпийской деревне (1100 м), где обитают еще и редкие четырехрогие овечки и кролики породы "французский баран" с размахом ушей до полуметра.

На верхней отметке подъемника "Стрела" гостей также ждет новая гастрономическая достопримечательность курорта — ресторан классической итальянской кухни "Пастория 1600". В его минималистичном декоре преобладают дерево и камень, а из панорамных окон террасы открываются виды на величественные кавказские горы. В меню заведения: самая разная паста, пицца, супы, тартары и паштеты с сочными и ароматными местными ягодами, а также авторские версии знаменитых средиземноморских салатов.

1 декабря на курорте "Роза Хутор" начнется новый зимний сезон, свою работу возобновят подъемник "Олимпия" и аттракцион родельбан, до 14 декабря продолжится движение по "Стреле", канатные дороги до Роза Пик будут запущены — 15 декабря. Ожидается, что горнолыжные трассы для катания откроются 22 декабря.