Туристический маршрут "Малахитовая линия" стал самым лучшим в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Малахитовая линия" занял первое место в номинации "Лучшая экскурсия в городе". Аудиогид по Малахитовой линии также взял первое место как "Лучший аудиогид", приложение маршрута получило второе место в соответствующей номинации. Об этом сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Фото: Туристико-информационный центр Кургана

В премии принимало участие 500 проектов из 60 областей России и Беларуси, до финала были допущены 290.

"Малахитовая линия" — это главный пешеходный маршрут Нижнего Тагила. Его длина — 5,7 километров, в его состав входят 30 ключевых мест региона, среди которых архитектурные и скульптурные памятники, музеи, театры, парки и набережные.