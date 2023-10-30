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Туристический маршрут "Малахитовая линия" стал самым лучшим в России

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Туризм

"Малахитовая линия" занял первое место в номинации "Лучшая экскурсия в городе". Аудиогид по Малахитовой линии также взял первое место как "Лучший аудиогид", приложение маршрута получило второе место в соответствующей номинации. Об этом сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Туристический маршрут "Малахитовая линия" стал самым лучшим в России
Фото: Туристико-информационный центр Кургана

В премии принимало участие 500 проектов из 60 областей России и Беларуси, до финала были допущены 290.

"Малахитовая линия" — это главный пешеходный маршрут Нижнего Тагила. Его длина — 5,7 километров, в его состав входят 30 ключевых мест региона, среди которых архитектурные и скульптурные памятники, музеи, театры, парки и набережные.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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