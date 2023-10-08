Люксовая яхта будет осуществлять прогулки по Волге

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Катамаран предназначен для перевозки до 130 пассажиров и трех членов экипажа и был разработан отечественными специалистами. В настоящее время этот электрический катамаран является крупнейшим в России. Внешний вид судна напоминает яхту премиум-класса. На его борту находится бар, сервировочная комната и доступ к верхней прогулочной и кормовой палубам, где установлена удобная палубная мебель, сообщает "За рулем".

Фото: openverse.org

Катамаран способен достигать скорости до 20 узлов и оснащен электрическими батареями ёмкостью 1290 киловатт-час. Два основных двигателя мощностью 600 киловатт обеспечивают его движение. "Белояр" способен находиться в автономном режиме без дополнительной зарядки в течение 8 часов.

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