Аэрофлот заявил о новых рейсах в Таиланд

Российский национальный перевозчик "Аэрофлот" активно расширяет свое присутствие на зимних туристических направлениях. После недавнего объявления о новых рейсах в Египет Аэрофлот вводит региональные программы полетов, открывая прямые рейсы из Екатеринбурга на остров Пхукет в Таиланде. Путешественники могут отправиться в путешествие по тропическим островам, начиная с 30 октября, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах A330 по расписанию два раза в неделю.
Аэрофлот также недавно объявил о рейсах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Согласно официальному заявлению ТК "Аэрофлот", эти расширения включают в себя расширение возможностей перелета из Москвы и возобновление рейсов на египетские курорты из Санкт-Петербурга.
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