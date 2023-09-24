Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива
Стоматолог напомнила правила употребления жвачки: после еды и не дольше 15 минут
Россияне поделились, какими должны быть идеальные выходные
Пилоты двух летевших в Москву самолетов увидели беспилотник прямо из кабины
Японский стартап Toregem Biopharma: к 2030 году будет создан препарата для выращивания зубов
Reuters: Зеленский в ходе своего визита в Польшу так и не увиделся ни с одним официальным лицом
Забастовка работников в США расширена до 38 автозаводов
Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"
MedicalXpress: для выявления болезни Альцгеймера впервые применили новый тест тест на постукивание пальцем

Путешествие в красоту: тысячи россиян выбирают отдых в Красноярских Столбах

4:10
Туризм

Сегодня тысячи жителей России выбирают отдых, лишенный удобств, чтобы оценить прелесть природы. Популярным направлением становится особый парк Красноярского края, где туристы смогут насладиться целебным сибирским воздухом и восхититься старинными скалами и уникальной природой. И чтобы увидеть главное достояние этого места, отдыхающие готовы покорить леса и скалы на протяжении нескольких километров. Корреспондент РЕН ТВ, Владислав Тамошаускас, отправился по этому непростому маршруту.

Путешествие в красоту: тысячи россиян выбирают отдых в Красноярских Столбах
Фото: openverse

В свете рассвета отряды туристов направляются в тайгу, где находятся "Столбы". Для достижения их вершины приходится пройти пешеходный маршрут в 7 километров, который включает в себя крутые склоны, корни деревьев и каменистые тропы. Однако, кажется, никто не испытывает страха перед этим вызовом.

"Это тяжело, но такое удовольствие! Я уже предвкушаю момент, когда мы поднимемся наверх", — говорит одна из туристок, Дарья.

Каждый сентябрь приходится на пик популярности "Красноярских Столбов". Клещи ушли, а природа окуталась красками осени, что делает путь к вершине еще более впечатляющим.

На вершине туристов ожидает заслуженный отдых и, главное, сами "Столбы". Эти удивительные скалы, которым более 50 миллионов лет, — настоящее чудо природы.

После долгой прогулки по лесным тропам и скалам чашка горячего чая становится настоящей наградой, особенно когда можно наслаждаться этим напитком, находясь среди потрясающего природного пейзажа.

Не случайно среди многих российских туристов теперь популярностью пользуются сибирская тайга и скалы, предпочтя песчаные пляжи и морские волны. Евгений Хохлов специально приехал из Арзамаса, чтобы насладиться этой первозданной красотой.

"Я слышал о "Столбах" в интернете и решил приехать. Природа здесь действительно удивительная", — говорит турист Евгений Хохлов.

Ежедневно тысячи туристов преодолевают нелегкий путь к вершине "Столбов". Они приходят одни, с друзьями и семьями.

"Здесь так много интересного — белочки, птицы, бурундучки. Мы даже собрали гербарий по заданию школы. Это действительно полезно и интересно провести время", — рассказывают туристы.

Для многих "Столбы" давно стали источником крепкого сибирского здоровья.

"Природа, свежий воздух. Утром, проснувшись, я кашлял, а теперь ходим сюда пешком, и здоровье улучшилось", — говорит туристка Галина Канина.

Дед-паук Андроныч, который поддерживает свою силу благодаря "Столбам", совершает удивительные трюки и давно стал знаменитостью парка. Высота скалы Перья составляет 40 метров. Андроныч скатывается с вершины, прыгает над пропастью и стоит на руках на краю обрыва. Многие туристы со всего мира слышали о смелых выходках этого скалолаза.

"Американцы и итальянцы, когда приходят на экскурсии, называют меня "Русским Человеком-пауком". Они спрашивают, сколько мне лет. Говорят им, что мне уже 90 лет, и я не пью и не курю. На самом деле мне скоро будет 70, но возраст зависит от того, как ты себя чувствуешь", — говорит скалолаз Андрей Дидух.

В прошлом году "Красноярские Столбы" вошли в тройку самых посещаемых национальных парков России, привлекших более миллиона человек. В текущем туристическом сезоне ожидается новый рекорд.

"В августе мы уже привлекли на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Всего 120 тысяч человек посетили нас в августе. Мы надеемся на рекордные цифры и в сентябре", — говорит Татьяна Юшкова, заместитель директора по туризму Национального парка "Столбы".

Следующий всплеск посещаемости "Столбов" ожидается с наступлением зимы и первым снегом в горах.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Тодоренко и Родригез в Красноярске // Орел и решка. Россия
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
"Чувствует она себя неплохо": артист Лев Лещенко рассказал, как композитор справляется после похорон своего мужа
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Последние материалы
Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива
Стоматолог напомнила правила употребления жвачки: после еды и не дольше 15 минут
Россияне поделились, какими должны быть идеальные выходные
Пилоты двух летевших в Москву самолетов увидели беспилотник прямо из кабины
Японский стартап Toregem Biopharma: к 2030 году будет создан препарата для выращивания зубов
Reuters: Зеленский в ходе своего визита в Польшу так и не увиделся ни с одним официальным лицом
Забастовка работников в США расширена до 38 автозаводов
Путешествие в красоту: тысячи россиян выбирают отдых в Красноярских Столбах
Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"
MedicalXpress: для выявления болезни Альцгеймера впервые применили новый тест тест на постукивание пальцем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников