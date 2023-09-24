Сегодня тысячи жителей России выбирают отдых, лишенный удобств, чтобы оценить прелесть природы. Популярным направлением становится особый парк Красноярского края, где туристы смогут насладиться целебным сибирским воздухом и восхититься старинными скалами и уникальной природой. И чтобы увидеть главное достояние этого места, отдыхающие готовы покорить леса и скалы на протяжении нескольких километров. Корреспондент РЕН ТВ, Владислав Тамошаускас, отправился по этому непростому маршруту.
В свете рассвета отряды туристов направляются в тайгу, где находятся "Столбы". Для достижения их вершины приходится пройти пешеходный маршрут в 7 километров, который включает в себя крутые склоны, корни деревьев и каменистые тропы. Однако, кажется, никто не испытывает страха перед этим вызовом.
"Это тяжело, но такое удовольствие! Я уже предвкушаю момент, когда мы поднимемся наверх", — говорит одна из туристок, Дарья.
Каждый сентябрь приходится на пик популярности "Красноярских Столбов". Клещи ушли, а природа окуталась красками осени, что делает путь к вершине еще более впечатляющим.
На вершине туристов ожидает заслуженный отдых и, главное, сами "Столбы". Эти удивительные скалы, которым более 50 миллионов лет, — настоящее чудо природы.
После долгой прогулки по лесным тропам и скалам чашка горячего чая становится настоящей наградой, особенно когда можно наслаждаться этим напитком, находясь среди потрясающего природного пейзажа.
Не случайно среди многих российских туристов теперь популярностью пользуются сибирская тайга и скалы, предпочтя песчаные пляжи и морские волны. Евгений Хохлов специально приехал из Арзамаса, чтобы насладиться этой первозданной красотой.
"Я слышал о "Столбах" в интернете и решил приехать. Природа здесь действительно удивительная", — говорит турист Евгений Хохлов.
Ежедневно тысячи туристов преодолевают нелегкий путь к вершине "Столбов". Они приходят одни, с друзьями и семьями.
"Здесь так много интересного — белочки, птицы, бурундучки. Мы даже собрали гербарий по заданию школы. Это действительно полезно и интересно провести время", — рассказывают туристы.
Для многих "Столбы" давно стали источником крепкого сибирского здоровья.
"Природа, свежий воздух. Утром, проснувшись, я кашлял, а теперь ходим сюда пешком, и здоровье улучшилось", — говорит туристка Галина Канина.
Дед-паук Андроныч, который поддерживает свою силу благодаря "Столбам", совершает удивительные трюки и давно стал знаменитостью парка. Высота скалы Перья составляет 40 метров. Андроныч скатывается с вершины, прыгает над пропастью и стоит на руках на краю обрыва. Многие туристы со всего мира слышали о смелых выходках этого скалолаза.
"Американцы и итальянцы, когда приходят на экскурсии, называют меня "Русским Человеком-пауком". Они спрашивают, сколько мне лет. Говорят им, что мне уже 90 лет, и я не пью и не курю. На самом деле мне скоро будет 70, но возраст зависит от того, как ты себя чувствуешь", — говорит скалолаз Андрей Дидух.
В прошлом году "Красноярские Столбы" вошли в тройку самых посещаемых национальных парков России, привлекших более миллиона человек. В текущем туристическом сезоне ожидается новый рекорд.
"В августе мы уже привлекли на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Всего 120 тысяч человек посетили нас в августе. Мы надеемся на рекордные цифры и в сентябре", — говорит Татьяна Юшкова, заместитель директора по туризму Национального парка "Столбы".
Следующий всплеск посещаемости "Столбов" ожидается с наступлением зимы и первым снегом в горах.
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