Путешествие в красоту: тысячи россиян выбирают отдых в Красноярских Столбах

4:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня тысячи жителей России выбирают отдых, лишенный удобств, чтобы оценить прелесть природы. Популярным направлением становится особый парк Красноярского края, где туристы смогут насладиться целебным сибирским воздухом и восхититься старинными скалами и уникальной природой. И чтобы увидеть главное достояние этого места, отдыхающие готовы покорить леса и скалы на протяжении нескольких километров. Корреспондент РЕН ТВ, Владислав Тамошаускас, отправился по этому непростому маршруту.

Фото: openverse

В свете рассвета отряды туристов направляются в тайгу, где находятся "Столбы". Для достижения их вершины приходится пройти пешеходный маршрут в 7 километров, который включает в себя крутые склоны, корни деревьев и каменистые тропы. Однако, кажется, никто не испытывает страха перед этим вызовом.

"Это тяжело, но такое удовольствие! Я уже предвкушаю момент, когда мы поднимемся наверх", — говорит одна из туристок, Дарья.

Каждый сентябрь приходится на пик популярности "Красноярских Столбов". Клещи ушли, а природа окуталась красками осени, что делает путь к вершине еще более впечатляющим.

На вершине туристов ожидает заслуженный отдых и, главное, сами "Столбы". Эти удивительные скалы, которым более 50 миллионов лет, — настоящее чудо природы.

После долгой прогулки по лесным тропам и скалам чашка горячего чая становится настоящей наградой, особенно когда можно наслаждаться этим напитком, находясь среди потрясающего природного пейзажа.

Не случайно среди многих российских туристов теперь популярностью пользуются сибирская тайга и скалы, предпочтя песчаные пляжи и морские волны. Евгений Хохлов специально приехал из Арзамаса, чтобы насладиться этой первозданной красотой.

"Я слышал о "Столбах" в интернете и решил приехать. Природа здесь действительно удивительная", — говорит турист Евгений Хохлов.

Ежедневно тысячи туристов преодолевают нелегкий путь к вершине "Столбов". Они приходят одни, с друзьями и семьями.

"Здесь так много интересного — белочки, птицы, бурундучки. Мы даже собрали гербарий по заданию школы. Это действительно полезно и интересно провести время", — рассказывают туристы.

Для многих "Столбы" давно стали источником крепкого сибирского здоровья.

"Природа, свежий воздух. Утром, проснувшись, я кашлял, а теперь ходим сюда пешком, и здоровье улучшилось", — говорит туристка Галина Канина.

Дед-паук Андроныч, который поддерживает свою силу благодаря "Столбам", совершает удивительные трюки и давно стал знаменитостью парка. Высота скалы Перья составляет 40 метров. Андроныч скатывается с вершины, прыгает над пропастью и стоит на руках на краю обрыва. Многие туристы со всего мира слышали о смелых выходках этого скалолаза.

"Американцы и итальянцы, когда приходят на экскурсии, называют меня "Русским Человеком-пауком". Они спрашивают, сколько мне лет. Говорят им, что мне уже 90 лет, и я не пью и не курю. На самом деле мне скоро будет 70, но возраст зависит от того, как ты себя чувствуешь", — говорит скалолаз Андрей Дидух.

В прошлом году "Красноярские Столбы" вошли в тройку самых посещаемых национальных парков России, привлекших более миллиона человек. В текущем туристическом сезоне ожидается новый рекорд.

"В августе мы уже привлекли на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Всего 120 тысяч человек посетили нас в августе. Мы надеемся на рекордные цифры и в сентябре", — говорит Татьяна Юшкова, заместитель директора по туризму Национального парка "Столбы".

Следующий всплеск посещаемости "Столбов" ожидается с наступлением зимы и первым снегом в горах.

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