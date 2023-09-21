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Британия усложняет визовые правила для россиян

1:37
Туризм

Великобритания в очередной раз ужесточила визовый режим, что негативно сказалось на российских туристах, особенно тех, кто находится транзитом. Начиная с сентября, физические лица из России, наряду с гражданами многих других стран, теперь обязаны получать транзитную визу при проезде через Великобританию по пути в другой пункт назначения. Это новое требование было введено в действие после внесения поправок в иммиграционный закон (транзитные визы для пассажиров). Заказ 2014 года.

Британия усложняет визовые правила для россиян
Фото: Openverse

Быстрое вступление в силу этого приказа можно объяснить значительными опасениями по поводу потенциального увеличения числа российских граждан, среди прочего, использующих транзит через Великобританию в качестве средства потенциального получения убежища по прибытии. По данным shengenvisainfo, Россия и Грузия стабильно занимают высокие места среди стран, использующих условия транзита в Великобританию для получения убежища, начиная с 2018 года. Следовательно, основная мотивация, стоящая за призывом Министерства внутренних дел выдать транзитные визы этим лицам, заключается в том, чтобы помешать им использовать транзит в качестве предлога для въезда в Великобританию и получения убежища.

Стоит отметить, что граждане из других постсоветских стран, таких как Армения, Азербайджан, Молдова и Украина, а также из балканских стран, Турции и даже Китая, также были включены в этот список пострадавших путешественников.

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Как получить английскую визу. Виза в Великобританию. Документы на визу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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