OneTwoTrip: рост спроса россиян на осенний отдых на Филиппинах вырос в четыре раза

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на отдых по различным международным направлениям значительно вырос среди российских туристов осенью 2023 года по сравнению с летом того же года. Вот некоторые ключевые моменты:

Фото: Openverse

Филиппины: Спрос на отдых на Филиппинах вырос в четыре раза по сравнению с летним сезоном.

Южная Африка: В Южной Африке спрос на отдых увеличился в три раза.

Куба: популярность Кубы удвоилась, количество бронирований увеличилось в 2,6 раза.

Венгрия: Популярность Венгрии среди российских туристов выросла в 2,5 раза.

Китай: Популярность Китая выросла в 2,1 раза по сравнению с летним сезоном.

Индия: Осенью Индию планировало посетить в два раза больше российских туристов.

Другие азиатские страны: Повышенный интерес наблюдался в таких азиатских странах, как Таиланд (+77,3%), Шри-Ланка (+66,7%), Индонезия (+50%) и Япония (+38,5%).

Европейские направления: Популярность нескольких европейских направлений также возросла, включая Грецию (+36,4%), ОАЭ (+27,8%), Азербайджан (+25%), Малайзию (+22,2%), Кипр (+20%), Сингапур (+16,7%), Швейцарию (+13,8%), Грузия (+10,3%) и Италия (+6,4%).

Исследование показывает, что российские туристы проявляют повышенный интерес к широкому спектру международных направлений для своих осенних поездок.

Один день из жизни на Филиппинах. Рынок НЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ. В ШОКЕ ОТ ЦЕН. Лук как ЗОЛОТО!