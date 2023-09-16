OneTwoTrip: рост спроса россиян на осенний отдых на Филиппинах вырос в четыре раза

Согласно исследованию сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на отдых по различным международным направлениям значительно вырос среди российских туристов осенью 2023 года по сравнению с летом того же года. Вот некоторые ключевые моменты:
Филиппины: Спрос на отдых на Филиппинах вырос в четыре раза по сравнению с летним сезоном.
Южная Африка: В Южной Африке спрос на отдых увеличился в три раза.
Куба: популярность Кубы удвоилась, количество бронирований увеличилось в 2,6 раза.
Венгрия: Популярность Венгрии среди российских туристов выросла в 2,5 раза.
Китай: Популярность Китая выросла в 2,1 раза по сравнению с летним сезоном.
Индия: Осенью Индию планировало посетить в два раза больше российских туристов.
Другие азиатские страны: Повышенный интерес наблюдался в таких азиатских странах, как Таиланд (+77,3%), Шри-Ланка (+66,7%), Индонезия (+50%) и Япония (+38,5%).
Европейские направления: Популярность нескольких европейских направлений также возросла, включая Грецию (+36,4%), ОАЭ (+27,8%), Азербайджан (+25%), Малайзию (+22,2%), Кипр (+20%), Сингапур (+16,7%), Швейцарию (+13,8%), Грузия (+10,3%) и Италия (+6,4%).
Исследование показывает, что российские туристы проявляют повышенный интерес к широкому спектру международных направлений для своих осенних поездок.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.