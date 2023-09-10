Ангола отменяет визу для российских туристов

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ангола рассматривает возможность отмены туристических виз для российских туристов и введения безвизового режима для граждан России в рамках инициативы по продвижению инвестиционного и туристического потенциала страны. Это предложение получило поддержку руководства Анголы и в настоящее время проходит процедуру утверждения в парламенте. Проект закона о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, включая Россию, находится в процессе межведомственного согласования, прежде чем будет представлен на утверждение парламенту.

Фото: openverse

Этот шаг рассматривается как прямое указание руководства Анголы стимулировать инвестиции и туризм. Ожидается, что упрощение визового режима между Анголой и Россией также будет обсуждаться на предстоящем заседании межправительственной комиссии между двумя странами в апреле или мае.

Посол Анголы в Москве Аугусто да Силва Кунья отметил, что его страна уже предприняла усилия по упрощению визового процесса для россиян, позволив им получать разрешения на въезд онлайн, не посещая посольство. Дальнейшие упрощения для различных типов виз могут быть рассмотрены на следующем заседании межправительственной комиссии.

В настоящее время для получения туристической визы в Анголу российским туристам необходимо предоставить такие документы, как билеты, справку с места работы, справку о состоянии счета и квитанцию об оплате консульского сбора (приблизительно 100 долларов или 9700 рублей).

Готовность Анголы рассмотреть возможность введения безвизового режима не только для россиян, но и для граждан стран G20 отражает ее намерение привлечь иностранных гостей и инвесторов.

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