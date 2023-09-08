СМИ: туристы курортных городов Испании жалуются на участившиеся случаи нападения рыб

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Случаи нападения рыб на отдыхающих стали всё более частыми у берегов испанских курортов Аликанте, Бенидорм и Поньенте, вызывая недовольство туристов. По данным газеты Informacion, только в Аликанте поступило около 15 жалоб на укусы рыб. Туристы сообщают, что их атакуют чернохвостные облады, представители морской рыбы отряда окунеобразных.

Фото: openverse

Обычно этот вид рыбы водится около небольшого острова Табарка, где его подкармливают туристы. Однако в этом году они приблизились к побережью популярных курортных городов. Эксперты отмечают, что эти рыбы стали привыкать к присутствию людей и уже не покидают их воды. Несмотря на это, укусы облад могут быть довольно болезненными.

Несколько исследователей сходятся во мнении, что повышение температуры Средиземного моря оказывает влияние на поведение морских обитателей. Профессор морских наук и прикладной биологии Альфонсо Рамос отмечает, что с увеличением температуры моря у рыб ускоряется обмен веществ, что требует от них большего количества корма.

Директор Лаборатории климатологии Хорхе Ольсина утверждает, что за последние десять лет в Средиземном море стали всё чаще появляться виды рыб и водорослей, которые обычно обитают в более теплых водах.

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