Турист украл с пляжа 41 кг гальки и был арестован

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранный посетитель острова Сардиния в Италии оказался в руках полиции после того, как он попытался извлечь целых 41 килограмм гальки с пляжа Лампиану. Эту информацию предоставило издание Travel Tomorrow. Французского туриста задержали, когда он садился на паром в Ниццу из Порто-Торреса, что на северо-западе этого туристического острова.

Фото: openverse

По словам туриста, он хотел взять немаленький кусок природного материала как сувенир. Однако правоохранительные органы пришли к выводу, что объем вынесенной гальки значительно превышает норму для сувенира. Таможенная полиция обнаружила гальку в багажнике его автомобиля и задержала мужчину по обвинению в краже. Теперь он может быть оштрафован на сумму до 3 000 евро (почти 315 000 рублей). Гальку вернули на пляж.

Важно отметить, что согласно местному законодательству, вывоз песка, гальки, ракушек и камней с пляжей острова Сардиния строго запрещен. Все нарушители обязаны уплачивать штрафы и даже могут быть заключены в тюрьму. Этот закон действует с 2017 года. И это не случайно, ведь сардинские пляжи не только являются туристической достопримечательностью, но и играют важную роль в экосистеме острова.

Местный эколог, Пьерлуиджи Кокко, предупредил о возможных последствиях таких действий после подобного инцидента в 2019 году: "Пляжи Сардинии — одна из основных достопримечательностей. Здесь есть две угрозы: первая связана с эрозией, которая частично вызвана изменением климата, а вторая — с кражей песка туристами. Даже если малая часть посетителей попытается вывезти такие объемы, умножьте это на общее число посетителей острова, и это может серьезно угрожать сокращению пляжей — главной причине, по которой туристы приезжают на Сардинию".

Стоит напомнить, что в 2019 году пара путешественников пыталась вывезти с острова 14 пластиковых бутылок, наполненных песком, общий вес которых составил 40 килограммов. По их словам, им нужен был сардинский песок для заполнения своего аквариума.

Экологические организации выразили беспокойство по поводу незаконной продажи сардинского песка, который находит спрос на онлайн-рынках. В 2021 году организация "Сардиния ограбленная" оценила, что с начала года до середины августа было украдено 6 тонн песка с островного побережья.

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