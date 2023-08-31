Стюардесса назвала напиток, который никогда нельзя пить в самолете

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Селина Беддинг, опытная стюардесса крупной британской авиакомпании, делится важными рекомендациями для всех, кто готовится к воздушным перелетам. В интервью изданию Mirror, она поделилась своим опытом и назвала напиток, который следует избегать в самолете, а также предостерегла от заказа еды на борту.

Фото: openverse

Избегайте Заказа Еды и Некачественной Воды

Совет Селина Беддинг очень прост: не заказывайте еду и напитки на высоте 9 000 метров. Она подчеркивает важность того, чтобы воздержаться от потребления воды из-под крана в туалете самолета, поскольку это может быть негигиенично и даже опасно для здоровья. Согласно Селине, исследования подтвердили непригодность такой воды для употребления. Она уточнила, что запрещающие знаки об этом можно увидеть возле кранов. Это мера безопасности, а не просто прием для стимулирования покупки воды. Селина утверждает, что это важно для заботы о собственном здоровье.

Научное Объяснение Томатного Сока

Исследователи авиакомпании Lufthansa также нашли интересный факт о предпочтениях пассажиров в напитках во время полета. Из-за низкого давления и сухости воздуха, вкусовые рецепторы меняются, что может ослабить ощущения от еды и напитков. Томатный сок содержит ингредиент, называемый умами, который сохраняет свой вкус даже на высоте, и поэтому он остается популярным выбором у многих пассажиров.

Выбирайте Здоровые Альтернативы

Сельсия советует избегать еды в самолете, так как она часто богата солью и сахаром для компенсации снижения вкусовых ощущений из-за давления. Она предлагает выбирать более здоровые опции, такие как овощные и фруктовые салаты, а также употреблять достаточное количество чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Селина Беддинг подводит итоги своих советов, основанных на многолетнем опыте в авиационной сфере, и напоминает о заботе о здоровье во время воздушных путешествий.

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Почему никогда не надо пить кофе или чай в самолете? - признание стюардессы