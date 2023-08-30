Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России могут ограничить параллельный импорт автомобилей
ВВП РФ вырос в I полугодии на 1,6% в годовом выражении
Марк Варшавер обратился к сыну Чуриковой на похоронах Глеба Панфилова
Китайский аналитик рассказал, что было не так с производством iPhone 15
Депутат Госдумы Колунов предложил пожарным таранить машины россиян
Врач-диетолог рассказал о негативных последствиях самолечения БАДами
Экс-разведчик ВС США Риттер: для ВСУ повторится купянский сценарий по всему фронту
Актриса Мария Миронова появилась на похоронах Глеба Панфилова
Актриса Мария Кожевникова поделилась архивными кадрами с венчания в Ницце

Рост внутренних поездок по России: За лето их число перевалило за 17 миллионов

1:51
Туризм

В России наблюдается закономерный рост внутреннего туризма. Летом текущего года количество россиян, совершивших туристические поездки по стране, превысило 17 миллионов, и к началу зимнего периода ожидается, что общее число туристических поездок за год достигнет 80 миллионов. Это означает, что прирост туристического потока составит около 10% по сравнению с предыдущим годом.

Рост внутренних поездок по России: За лето их число перевалило за 17 миллионов
Фото: Openverse.org

Наиболее популярными туристическими направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан. Также в числе популярных регионов для путешествий находятся Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области, сообщает "За рулем".

Интерес к туризму также способствует развитию некоторых регионов. Иркутская область, Красноярский и Хабаровский края, а также Мурманская, Оренбургская, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области оказались наиболее динамично развивающимися благодаря активной работе по привлечению туристов.

Тем не менее, в некоторых регионах отмечается отрицательная динамика. Например, Севастополь и Крым в целом столкнулись с снижением числа туристов на 28% и 22% соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается в Белгородской, Ростовской, Калининградской областях и Краснодарском крае.

Средний рост стоимости отдыха в России в этом летнем сезоне составил немного более 10%. Согласно пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), средняя цена за ночь на одного человека составляет 7,7 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Будущее внутреннего туризма в России в 2021-2030 годах
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Последние материалы
Экс-разведчик ВС США Риттер: для ВСУ повторится купянский сценарий по всему фронту
Актриса Мария Миронова появилась на похоронах Глеба Панфилова
Актриса Мария Кожевникова поделилась архивными кадрами с венчания в Ницце
Рогов рассказал о важности Работино для обороны в Запорожье
Терапевт перечислила болезни, которые обостряются в осенний период
Актер Виталий Гогнуский рассказал о фантастической атмосфере на съемках "Универа"
Защита от рака и забота о глазах: О черном перце рассказал Герман Гандельман
Российский уголовник напал на свою бывшую возлюбленную, облив её серной кислотой
Шоумен Сергей Светлакова заработал 119 миллионов рублей на своей киностудии
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке детских товаров с 1 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников