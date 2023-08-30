Рост внутренних поездок по России: За лето их число перевалило за 17 миллионов

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России наблюдается закономерный рост внутреннего туризма. Летом текущего года количество россиян, совершивших туристические поездки по стране, превысило 17 миллионов, и к началу зимнего периода ожидается, что общее число туристических поездок за год достигнет 80 миллионов. Это означает, что прирост туристического потока составит около 10% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Openverse.org

Наиболее популярными туристическими направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан. Также в числе популярных регионов для путешествий находятся Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области, сообщает "За рулем".

Интерес к туризму также способствует развитию некоторых регионов. Иркутская область, Красноярский и Хабаровский края, а также Мурманская, Оренбургская, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области оказались наиболее динамично развивающимися благодаря активной работе по привлечению туристов.

Тем не менее, в некоторых регионах отмечается отрицательная динамика. Например, Севастополь и Крым в целом столкнулись с снижением числа туристов на 28% и 22% соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается в Белгородской, Ростовской, Калининградской областях и Краснодарском крае.

Средний рост стоимости отдыха в России в этом летнем сезоне составил немного более 10%. Согласно пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), средняя цена за ночь на одного человека составляет 7,7 тысяч рублей.

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Будущее внутреннего туризма в России в 2021-2030 годах