Китай по безвизовому обмену посетили почти 8 тыс. туристов из Приморья

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 августа более 7 800 жителей Приморья посетили Китай в рамках безвизового туристического обмена, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: openverse.org

"С момента возобновления безвизового туристического обмена между Россией и Китаем жители Приморья ежедневно пересекают пограничные пункты пропуска. Менее чем за две недели в Поднебесную отправились более 7 800 человек. Первые группы путешественников отправились в Китай через пограничный переход Краснокаменск — Хуньчунь 15 августа", — говорится в сообщении.

Безвизовый туристический режим между Россией и Китаем начал действовать с 1 августа.

"Сразу после снятия пограничных ограничений, связанных с пандемией, мы активно взаимодействовали со всеми заинтересованными сторонами, включая федеральные власти и руководство сопредельных с Приморьем китайских провинций. Взаимная заинтересованность в восстановлении безвизового режима была очевидна", — отметил глава региона Олег Кожемяко.

Приморье постепенно возвращается к допандемическому уровню приема туристов. В 2018 году регион принял 4,5 млн гостей, а в 2019 году этот показатель вырос до 5 млн. После пострадавших от КОВИДа 2020 и 2021 годов, когда мировой туризм остановился, регион начал восстанавливать свой турпоток: в 2022 году край посетило более 3 млн гостей.

В этом году Приморский край планирует принять более 3,5 млн. путешественников. Почти 60% ожидаемого турпотока придется на высокий сезон. С января по июнь этого года край уже принял более 1,1 млн. туристов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Россия и Китай возобновили безвизовый туристический обмен