Посуточная аренда для туристов в России резко дорожает

Цены на посуточную аренду жилья для российских туристов значительно выросли, увеличившись в среднем на 15% и достигнув примерно 4200 рублей. Эти данные получены в результате совместного исследования, проведенного финтех-компанией YUKASSA, сервисом онлайн-бронирования жилья "Daily.ru ," и автобусной транспортной компанией "Эколайнс РУС". Исследование также выявило города с самыми высокими ценами на посуточную аренду жилья.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.