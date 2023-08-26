Посуточная аренда для туристов в России резко дорожает

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на посуточную аренду жилья для российских туристов значительно выросли, увеличившись в среднем на 15% и достигнув примерно 4200 рублей. Эти данные получены в результате совместного исследования, проведенного финтех-компанией YUKASSA, сервисом онлайн-бронирования жилья "Daily.ru ," и автобусной транспортной компанией "Эколайнс РУС". Исследование также выявило города с самыми высокими ценами на посуточную аренду жилья.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

В среднем стоимость аренды жилья в России летом составляла 4220 рублей в сутки. Это означает рост цен на 15% в течение года. Средняя продолжительность бронирования для туристов составляет три дня, в результате чего средние расходы на аренду составляют 13 350 рублей.

В тройку городов с самыми высокими ценами на посуточную аренду входят популярные туристические направления Сочи, Санкт-Петербург и Геленджик. Примечательно, что темпы роста цен в этих городах были ниже общего среднего показателя. В Сочи средняя дневная цена составила 5080 рублей, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. За ним последовал Санкт-Петербург со средней ценой в 4740 рублей и ростом цен всего на 6%. Тройку лидеров замыкает Геленджик со средней ценой в 4690 рублей, что на 14% больше.

В других городах наблюдались следующие средние цены на аренду жилья в сутки: Казань — 4500 рублей (рост на 15%), Адлер — 4450 рублей (рост на 16%) и Калининград — 3190 рублей (рост на 12%). В Москве средняя стоимость жилья в сутки составляет 4170 рублей, при этом цены выросли на 8%.

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