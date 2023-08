С февраля 2024 года на Бали начнут взимать по $10 с иностранных туристов

Начиная с февраля 2024 года иностранные туристы, посещающие остров Бали, должны будут оплатить туристический сбор в размере 150 000 индонезийских рупий, что составляет примерно 10 долларов США по текущему обменному курсу. Тиокорда Багуса Пемаюн, глава департамента туризма Бали, подтвердила эту информацию агентству Bloomberg. Ожидается, что туристы должны будут оплатить этот сбор либо до, либо по прибытии, в то время как дополнительные детали процесса оплаты все еще обсуждаются.

Фото: "Bali Hotel" by newhotelus is licensed under CC BY 2.0.