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С февраля 2024 года на Бали начнут взимать по $10 с иностранных туристов

Туризм

Начиная с февраля 2024 года иностранные туристы, посещающие остров Бали, должны будут оплатить туристический сбор в размере 150 000 индонезийских рупий, что составляет примерно 10 долларов США по текущему обменному курсу. Тиокорда Багуса Пемаюн, глава департамента туризма Бали, подтвердила эту информацию агентству Bloomberg. Ожидается, что туристы должны будут оплатить этот сбор либо до, либо по прибытии, в то время как дополнительные детали процесса оплаты все еще обсуждаются.

С февраля 2024 года на Бали начнут взимать по с иностранных туристов
Фото: "Bali Hotel" by newhotelus is licensed under CC BY 2.0.

Собранные средства от туристического сбора будут направлены на различные экологические проекты, включая сохранение коралловых рифов и мангровых зарослей. Эта инициатива направлена на продвижение устойчивого туризма и внесение вклада в сохранение природной красоты Бали. Губернатор острова Бали Вайан Костер ранее объявил о планах ввести этот туристический сбор для иностранных гостей со следующего года.

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Остров Бали ужесточит правила въезда для российских и украинских туристов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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