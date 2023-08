Самолет с туристами пролетел над закрытым пространством Украины

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший из норвежского Осло в Анталию, был вынужден изменить свой путь и войти в закрытое воздушное пространство Украины из-за приближающегося шторма, как сообщили представители авиакомпании. Норвежское новостное агентство NRK раскрыло данную информацию.

