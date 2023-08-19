Самолет с туристами пролетел над закрытым пространством Украины

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший из норвежского Осло в Анталию, был вынужден изменить свой путь и войти в закрытое воздушное пространство Украины из-за приближающегося шторма, как сообщили представители авиакомпании. Норвежское новостное агентство NRK раскрыло данную информацию.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Согласно данным Flightradar24, онлайн-сервису отслеживания полетов, Airbus A320-200 BBN Airlines изменил маршрут и пролетел над участком украинского воздушного пространства, которое было закрыто после начала конфликта на Украине. Инцидент произошел еще в конце июля, однако о нем стало известно лишь недавно. В течение двух часов самолет перемещался над юго-западной частью Украины, параллельно границам Закарпатской и Черновицкой областей, после чего вошел в воздушное пространство Румынии.

Не уточняется точное количество пассажиров на борту лайнера в то время, однако известно, что модель A320 способна вместить приблизительно 180 человек. Несмотря на потенциальные риски, связанные с возможным неправильным идентифицированием пассажирского самолета украинскими системами ПВО, полет прошел успешно.

Перевозчик уточнил, что инцидент был вызван необходимостью изменить маршрут из-за приближающегося шторма. Представитель авиакомпании также добавил, что компания понимает беспокойство, вызванное данным инцидентом, и обеспечивает принятие активных мер для предотвращения подобных случаев в будущем.

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