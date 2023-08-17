В АТОР назвали лучшие направления для отдыха зимой

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие предпочитают планировать свои туры заранее: например, летом они уже бронируют билеты на зимний и весенний отдых за границей. Эксперты из Ассоциации туроператоров России озвучили самые популярные направления для российских туристов на предстоящую зиму. В лидерах бронирования зимних поездок оказались Таиланд и Турция.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Эксперты выделили шесть стран, которые будут популярны среди российских туристов зимой. Лидирует Таиланд с его тёплым климатом, затем идет Турция, за которой следует Египет. Также в списке попали Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Шри-Ланка. Россияне часто предпочитают использовать чартерные рейсы для посещения этих стран.

Особенно востребованы гостиницы и отели, которые находятся рядом с пляжами и курортами. Места в таких местах быстро раскупаются, а раннее бронирование позволяет туристам получить хорошие скидки. Средняя продолжительность зимних зарубежных туров составляет 14-21 день. В случае Таиланда, россияне зачастую бронируют поездки за месяц до вылета из-за высокого спроса на данное направление в текущем году.

Некоторые страны, такие как Индонезия, Танзания, Катар, Мальдивы и Вьетнам, не попали в список лидеров для зимнего отдыха. Тем не менее, туристы все равно посещают эти места. Даже ослабление курса рубля не сдерживает россиян в планировании и осуществлении зарубежных поездок, подчеркивают эксперты. В последнее время все больше туристов из России отдают предпочтение раннему бронированию, чтобы обеспечить приятные условия для отдыха.

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