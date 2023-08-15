В турецком отеле работники устроили забастовку, угрожая самосожжением

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники одного из отелей Аланьи выступили с акцией протеста. Причина — проблемы с выплатой заработной платы. Ситуация обострилась настолько, что некоторые участники протеста даже готовы пойти на крайние меры, вплоть до самосожжения, пишет Турпром.

Фото: https://www.britannica.com/topic/hotel, Charles Zachritz

Один из крупнейших 4-хзвёздочных отелей Алании — Mediterranean Breeze — стал центром противостояния. Расположенный в живописном районе Конаклы, в 13 км от центра курорта и в 110 км от аэропорта, этот отель привлекает внимание туристов. Однако его рейтинг оставляет желать лучшего. Плохое питание — не единственная проблема. Споры и столкновения между руководством и персоналом начались ещё в начале летнего сезона и до сих пор не утихают.

Кульминацией стал митинг перед лобби отеля. В первых рядах протестующих оказался 50-летний работник, уже пострадавший от последствий знаменитого февральского землетрясения. Его эмоциональное обращение, распространённое турецкими СМИ, гласит, что он намерен продолжать борьбу за свои права и не уйдёт, пока не добьётся справедливости.

Другие участники протеста даже угрожали готовностью пойти на крайние меры — сжечь себя в знак протеста. По словам персонала отеля, они являются жертвами ситуации, вызванной неудачным управлением. Руководство отеля воздержалось от комментариев.

Отзывы российских туристов подтверждают, что сложившаяся ситуация не случайна. Проблемы между руководством и персоналом начались ещё до начала летнего сезона. Один из майских отзывов ярко демонстрирует проблему:

"С персоналом у них всё печально. За время нашего пребывания персонал менялся уже четыре раза. Они уезжали с чемоданами и затем возвращались для разъяснения ситуации с администрацией. Встречались нам и ночью, и днём, но причины этих разбирательств оставались неясными. Мы сами стали свидетелями ожесточённых ссор в баре, где бывшие сотрудники бросали стулья, а затем бежали по пляжу, преследуемые полицией".

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