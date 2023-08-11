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Россиянка попала в больницу из-за неисправного кондиционера в пятизвёздочном отеле в Турции

1:14
Туризм

Российская туристка была госпитализирована после пребывания в роскошном пятизвездочном отеле Aquaword Belek на побережье Турции. Эту информацию распространил ресурс TourDom, ссылаясь на своего турагента.

Россиянка попала в больницу из-за неисправного кондиционера в пятизвёздочном отеле в Турции
Фото: Фотобаза Freepik

Информатор подчеркивает, что семья из Санкт-Петербурга заселилась в отель вечером 3 августа. Они сразу заметили, что в их номере есть проблемы с кондиционером, который смог охладить воздух лишь до 25-26 градусов.

По данным портала, утром на следующий день туристы обратились к администрации отеля с просьбой переселить их в другой номер, но им было предложено всего лишь установить вентилятор. Позже сотрудники отеля, наконец, пошли навстречу гостям, разместив их сначала в бунгало, а затем в другом корпусе, однако проблемы с кондиционерами были везде.

После трех бессонных ночей давление у россиянки начало резко повышаться, и ей пришлось обратиться в больницу, где ей поставили капельницу.

Известно, что турагенту потребовалась неделя, чтобы решить эту проблему. Клиенты в этом время собирали доказательства, необходимые для подачи жалобы на условия проживания.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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