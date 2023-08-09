Эстония приняла решение не аннулировать вид на жительство россиянам

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Решительно идя вразрез со своими европейскими коллегами, эстонские власти недвусмысленно заявили о своем намерении сохранить ранее выданные россиянам виды на жительство. Это заявление стало контрастным ответом на недавние действия Литвы и Латвии, которые объявили, что аннулируют вид на жительство как для граждан России, так и для граждан Беларуси.

Фото: phonoteka.org

Это решение затронуло примерно 250 россиян и 910 белорусов. Несмотря на то, что они получили вид на жительство в соответствии с установленными правилами в этих странах, изменившаяся позиция европейских правительств теперь лишает их возможности продлевать ВНЖ и получать визы.

Кроме того, Латвия бодро изложила свой план по высылке к сентябрю около 6000 человек, которые проявили минимальные усилия по интеграции и овладению языком.

На фоне антироссийских настроений, выражаемых странами Балтии, Эстония предпочла свой путь. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подтвердил эту позицию. Что же касается анкеты, которую соседние страны используют для выявления вольнодумцев при рассмотрении вопроса по ВНЖ, министр заявил, что она бесполезна. Ляэнеметс заявил:

"Эта форма не дает нам реального понимания о людях, которые могут представлять угрозу. Люди могут легко лгать и предоставлять ответы, которые мы хотим услышать".

Зато Эстония будет настаивать на соблюдении языковых требований для продления вида на жительство и подачи заявления на получение постоянного вида на жительство.

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