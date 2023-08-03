В Испании туристы стали свидетелями нашествия тараканов

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель Beatriz Playa and Spa на курорте Лансароте, который был приобретен через туроператора Jet2, стал свидетелем нашествия тараканов и муравьев, разочаровав туристов.

Фото: pixabay.com

Туристы, предвкушавшие семейный 10-дневный отдых на курорте, в итоге столкнулись с неприятной ситуацией. За почти девять тысяч долларов, которые они заплатили за отдых, они ожидали релакса и удовольствия, но вместо этого получили ужасный опыт.

На четвертую ночь отдыха одна из туристок заметила тараканов в развлекательной зоне курорта. Постепенно их количество увеличивалось, и нашествие насекомых началось в полном масштабе. Тараканы и муравьи оказались повсюду: в туалетах рядом с развлекательной зоной, в номерах и даже на кухне. Эти нежданные гости лишил туристов спокойствия и комфорта.

Перепуганные туристы отказывались спать в своих номерах из-за нашествия насекомых. Они обратились за помощью, и на горячей линии им предложили переселиться в верхние номера. Однако даже там проблема осталась.

Туроператор предложил пострадавшим туристам новое место для проживания и заверил, что проблема будет устранена. Однако обещания так и не были выполнены и ни один представитель отеля не предпринял меры для решения проблемы.

Вместо заветного отдыха на курорте туристы столкнулись с нечто совершенно неприятным. Они провели на курорте неделю, сталкиваясь с бесконечным нашествием насекомых. Наконец, решив прервать мучения, они заплатили дополнительные 300 долларов за билеты домой. Возможно, погода в Великобритании была далеко не идеальной, но она казалась привлекательной по сравнению с мучениями от отдыха на курорте.

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