Из Иваново запустили прямые рейсы до Минеральных Вод и обратно

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Важное событие для жителей Иваново произошло накануне, утром 2 августа. Первый рейс, осуществляемый совместными усилиями авиакомпаний Nordwind Airlines и "Икар", стартовал из аэропорта Иваново, направляясь в Минеральные Воды.

Фото: s01.cdn-pegast. net/get/64/2a/8a/89ccd793088b01f34b205313acd362ce811836292f2d2d35e824d2d582/99%25_780x340.png

Результаты первого рейса оказались весьма впечатляющими. Из общего количества доступных мест на судне, составляющего 110 пассажиров, на борту находилось 95 пассажиров. Таким образом, заполняемость рейса составила 86%. Это свидетельствует о том, что авиарейс сразу завоевал доверие и интерес у путешественников.

Полёты из Иваново в Минеральные воды будут осуществляться регулярно, что даст возможность максимально удобно спланировать свои путешествия. По средам и воскресеньям будет осуществляться по два рейса. Время вылета из Иваново запланировано на 10:30, а обратный рейс из Минеральных Вод назначен на 15:35.

Полёты из Иваново в Минводы продолжатся и в 2024 году.

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