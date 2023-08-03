Важное событие для жителей Иваново произошло накануне, утром 2 августа. Первый рейс, осуществляемый совместными усилиями авиакомпаний Nordwind Airlines и "Икар", стартовал из аэропорта Иваново, направляясь в Минеральные Воды.
Результаты первого рейса оказались весьма впечатляющими. Из общего количества доступных мест на судне, составляющего 110 пассажиров, на борту находилось 95 пассажиров. Таким образом, заполняемость рейса составила 86%. Это свидетельствует о том, что авиарейс сразу завоевал доверие и интерес у путешественников.
Полёты из Иваново в Минеральные воды будут осуществляться регулярно, что даст возможность максимально удобно спланировать свои путешествия. По средам и воскресеньям будет осуществляться по два рейса. Время вылета из Иваново запланировано на 10:30, а обратный рейс из Минеральных Вод назначен на 15:35.
Полёты из Иваново в Минводы продолжатся и в 2024 году.
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