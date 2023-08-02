В АТОР спрогнозировали уменьшение турпотока в Крым

В 2023 году туристический поток в Крыму заметно сократился по сравнению с прошлым годом. Количество приезжающих на полуостров туристов уменьшилось на 35-40%. Такие данные были предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР), сообщает ТАСС.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Исполнительный директор АТОР, Майя Ломидзе, отметила, что по предварительным подсчетам Крым принял чуть более 3 миллионов туристов в текущем сезоне, что составляет примерно 35-40% меньше, чем в летний сезон 2022 года. Прогнозы на конец сезона, то есть к концу сентября — началу октября, не предвещают серьезных изменений.

В то же время Краснодарский край уверенно удерживает лидерство среди самых востребованных туристических регионов. Примерно 10 миллионов туристов уже посетили или планируют посетить этот регион в 2023 году. Краснодарский край прочно удерживает свои позиции, несмотря на попытки Москвы сбросить его с пьедестала. В столицу уже приехало порядка 6,5 миллионов туристов.

Помимо Крыма и Краснодарского края, существуют и другие популярные туристические направления в России. Одним из таких направлений является Санкт-Петербург, который уже принял около 3,5 миллионов гостей. Его культурное наследие, исторические памятники и уникальная архитектура привлекают множество туристов.

Еще одним интересным направлением для туристов являются Минеральные воды. В этот регион уже прибыло более миллиона туристов. Прекрасный климат, курортные процедуры и живописная природа делают его популярным местом для отдыха.

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