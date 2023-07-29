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Эксперты рассказали о трех видах онлайн-мошенничества во время отпусков

2:53
Туризм

Мошенники, действуя во время сезона отпусков, применяют различные хитрости для обмана. Один из наиболее распространенных способов — подделка сайтов авиакомпаний и агрегаторов билетов. Под видом легитимных ресурсов они продвигают фальшивые билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты рассказали о трех видах онлайн-мошенничества во время отпусков
Фото: Fotodom. ru

Весьма хитрые схемы применяются мошенниками: они могут даже показывать реальные данные о рейсах, чтобы выглядеть правдоподобно. Однако истинные билеты доступны только на подлинных ресурсах, и пользователи, обратившиеся к поддельным сайтам, сталкиваются с мошенничеством. Злоумышленники стремятся украсть деньги и получить доступ к личным данным, которые затем могут быть использованы в темных уголках интернета.

Другой популярный метод мошенничества — обман с предложениями об аренде жилья. Злоумышленники используют несколько подходов: они могут фальсифицировать объявления на популярных веб-платформах или создавать полностью поддельные веб-страницы, на которых пользователей просят войти, используя свои существующие учетные записи.

Эти хитрые манипуляции позволяют мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей, а также украсть их личные данные.

Третий распространенный способ обмана — рассылка спам-сообщений с просьбами принять участие в опросах о качестве обслуживания с обещанием вознаграждения. Особенно активно мошенники применяют этот вид мошенничества в сезон отпусков.

Оказавшись жертвой такой схемы, пользователи не получают обещанных вознаграждений, а предоставленная информация может быть использована злоумышленниками для кражи личных данных или денег. Часто в конце опроса мошенники предлагают пользователю поделиться опросом с друзьями, обещая дополнительные призы. Это открывает двери для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов.

Чтобы минимизировать риски стать жертвой мошенников во время сезона отпусков, следует придерживаться нескольких основных рекомендаций:

  • Всегда проверяйте URL-адрес сайта, на котором вы собираетесь совершить покупку. Обращайте внимание на наличие ошибок в адресе, подозрительные символы или неправильное написание названия домена.
  • При сомнительных предложениях об аренде жилья или путешествиях проверяйте информацию о предоставляемых услугах на нескольких независимых ресурсах.
  • Не следует переходить по ссылкам из ненадежных источников, особенно если они пришли вам в спам-письме.
  • Важно обновлять пароли для всех онлайн-аккаунтов и не использовать одни и те же пароли на разных ресурсах.
  • Установите антивирусное программное обеспечение на свои устройства и регулярно обновляйте его.

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Все выключено: как не потерять отпуск. Осторожно, мошенники!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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