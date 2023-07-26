Американка жалуется на то, что тайское блюдо обожгло её внутренности

Жительница города Сан-Хосе в США подала в суд на известный тайский ресторан Coup de Thai и требует компенсации за серьезные ожоги внутренних органов, которые, по ее утверждениям, были вызваны употреблением острой закуски "драконьи шарики". Информацию об этом распространил портал The Thaiger.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Все произошло еще 15 июля 2021 года, когда Харджаслин Валии решила попробовать уникальную острую закуску в ресторане Coup de Thai. Несмотря на то, что она посетила ресторан, специализирующийся на острой тайской кухне, где острые вкусы привлекают гурманов, Харджаслин не ожидала столкнуться с такими неприятными последствиями.

После пробы "драконьих шариков" у нее возникло невыносимое ощущение остроты и серьезные ожоги внутренних органов, что привело к проблемам со здоровьем на протяжении нескольких лет. Она утверждает, что ресторан не предостерегал клиентов о возможных опасных последствиях остроты блюда и не предоставил альтернативных вариантов, несмотря на ее просьбу.

В иске, поданном адвокатом Марком Занобини, говорится, что "драконьи шарики" содержат капсаицин - вещество из перца чили, которое обжигает вкусовые рецепторы. После употребления блюда, Харджаслин ощутила жгучую боль в ротовой полости, горле, языке и носу, а также стала кашлять. Даже выпитое молоко не помогло смягчить остроту. Она потеряла голос и испытывала серьезные ожоги голосовых связок, средней раковины правой ноздри и пищевода.

Ресторан утверждает, что не использовал слишком много специй чили в блюде, и ранее не сталкивался с подобными жалобами со стороны посетителей.

Судебное разбирательство продолжается, и дело будет рассмотрено 5 декабря. Харджаслин настаивает на компенсации за медицинские расходы, упущенную прибыль и судебные издержки, связанные с этим неприятным инцидентом.

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