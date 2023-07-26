Американка жалуется на то, что тайское блюдо обожгло её внутренности

Жительница города Сан-Хосе в США подала в суд на известный тайский ресторан Coup de Thai и требует компенсации за серьезные ожоги внутренних органов, которые, по ее утверждениям, были вызваны употреблением острой закуски "драконьи шарики". Информацию об этом распространил портал The Thaiger.
Все произошло еще 15 июля 2021 года, когда Харджаслин Валии решила попробовать уникальную острую закуску в ресторане Coup de Thai. Несмотря на то, что она посетила ресторан, специализирующийся на острой тайской кухне, где острые вкусы привлекают гурманов, Харджаслин не ожидала столкнуться с такими неприятными последствиями.
После пробы "драконьих шариков" у нее возникло невыносимое ощущение остроты и серьезные ожоги внутренних органов, что привело к проблемам со здоровьем на протяжении нескольких лет. Она утверждает, что ресторан не предостерегал клиентов о возможных опасных последствиях остроты блюда и не предоставил альтернативных вариантов, несмотря на ее просьбу.
В иске, поданном адвокатом Марком Занобини, говорится, что "драконьи шарики" содержат капсаицин - вещество из перца чили, которое обжигает вкусовые рецепторы. После употребления блюда, Харджаслин ощутила жгучую боль в ротовой полости, горле, языке и носу, а также стала кашлять. Даже выпитое молоко не помогло смягчить остроту. Она потеряла голос и испытывала серьезные ожоги голосовых связок, средней раковины правой ноздри и пищевода.
Ресторан утверждает, что не использовал слишком много специй чили в блюде, и ранее не сталкивался с подобными жалобами со стороны посетителей.
Судебное разбирательство продолжается, и дело будет рассмотрено 5 декабря. Харджаслин настаивает на компенсации за медицинские расходы, упущенную прибыль и судебные издержки, связанные с этим неприятным инцидентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.