Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отдых в Турции станет дешевле: Страна запускает свои лоукостеры
17-летний велогонщик погиб в результе падения с горы в Австрии
5 причин, почему мотор может развалиться в дороге
Невзорова* оштрафовали за публикации без метки иноагента
Кеннеди-младший: США должны наладить диалог с Россией на высоком уровне
PrimaMedia: три простых приёма помогут быстро сбросить лишний вес
Стал известен владелец первого катафалка Aurus Lafet
Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день
The Guardian: система течений Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году

Американка жалуется на то, что тайское блюдо обожгло её внутренности

Туризм

Жительница города Сан-Хосе в США подала в суд на известный тайский ресторан Coup de Thai и требует компенсации за серьезные ожоги внутренних органов, которые, по ее утверждениям, были вызваны употреблением острой закуски "драконьи шарики". Информацию об этом распространил портал The Thaiger.

Американка жалуется на то, что тайское блюдо обожгло её внутренности
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Все произошло еще 15 июля 2021 года, когда Харджаслин Валии решила попробовать уникальную острую закуску в ресторане Coup de Thai. Несмотря на то, что она посетила ресторан, специализирующийся на острой тайской кухне, где острые вкусы привлекают гурманов, Харджаслин не ожидала столкнуться с такими неприятными последствиями.

После пробы "драконьих шариков" у нее возникло невыносимое ощущение остроты и серьезные ожоги внутренних органов, что привело к проблемам со здоровьем на протяжении нескольких лет. Она утверждает, что ресторан не предостерегал клиентов о возможных опасных последствиях остроты блюда и не предоставил альтернативных вариантов, несмотря на ее просьбу.

В иске, поданном адвокатом Марком Занобини, говорится, что "драконьи шарики" содержат капсаицин - вещество из перца чили, которое обжигает вкусовые рецепторы. После употребления блюда, Харджаслин ощутила жгучую боль в ротовой полости, горле, языке и носу, а также стала кашлять. Даже выпитое молоко не помогло смягчить остроту. Она потеряла голос и испытывала серьезные ожоги голосовых связок, средней раковины правой ноздри и пищевода.

Ресторан утверждает, что не использовал слишком много специй чили в блюде, и ранее не сталкивался с подобными жалобами со стороны посетителей.

Судебное разбирательство продолжается, и дело будет рассмотрено 5 декабря. Харджаслин настаивает на компенсации за медицинские расходы, упущенную прибыль и судебные издержки, связанные с этим неприятным инцидентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые Вкусные Блюда Тайской Кухни | Еда в Таиланде
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Последние материалы
Пародонтолог Суламан Анвар перечислил пять признаков жировой болезни печени, которые могут появиться во рту
МО РФ: истребитель Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Врач-кардиолог Алексей Жито рассказал, как быстро понизить давление без таблеток
В Госдуме предложили предоставлять детям участников СВО бесплатные места в частных школах
"Известия": новый ГОСТ на школьную форму Роскачество представит в 2024 году
CNN: США обеспокоены, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с РФ по обмену заключёнными
Обнародован рейтинг самых дешёвых автомобилей в РФ в июле 2023 года
Telangana Today: политолог Чандель нашёл две серьёзные бреши ВСУ в конфликте с РФ
УНИАН: в Харьковской области при взрывах повреждены промышленные объекты
Актёр Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански, который покажут на 80-м Венецианском кинофестивале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников