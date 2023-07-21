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Турпром: Пхукет окутал хаос, который грозит перебросится на весь Таиланд

Туризм

Популярный у российских туристов тайских курорт снова находится под ударом стихии, которая грозит распространиться на весь Таиланд. По крайней мере, Тайский метеорологический департамент (TMD) распространил сообщение об угрозе для 36 провинций, в том числе, для курортов и Бангкока. Информация об этом поступила из источника Турпром.

Турпром: Пхукет окутал хаос, который грозит перебросится на весь Таиланд
Фото: ya.ru

Курорт, помимо сильных ливней, подвергся "атаке" штормового ветра, который повалил огромное количество деревьев, из-за чего образовались заторы на многих улицах, а в некоторых местах было нарушено электроснабжение. Убирать поваленные деревья коммунальным службам пришлось несколько часов. И "просвета" всё еще не предвидится.

Местных жителей и отдыхающих официально предупредили представители Южного метеорологического центра TMD, который подчеркивает опасность сложившейся ситуации.

"Над Андаманским морем и южным западным побережьем Таиланда преобладает довольно сильный юго-западный муссон. По этой причине в некоторых районах пройдут обильные дожди, вплоть до очень сильных ливней. Они также будут сопровождаться порывами ветра, потенциально достигающими скорости до 40 километров в час", — заявили там.

Под удар попадут многие хорошо знакомые российским туристам провинции — помимо Пхукета, это Краби и Транг. По традиции отдельно предупредили и по поводу пляжей — волны в Андаманском море могут достигать высоты от 2 до 3 метров и даже превышать 3 метра в районах грозовых ливней. Настоятельно рекомендуется, чтобы все суда избегали подобных районов и оставались на берегу. "Соваться в воду" в такую погоду не рекомендуют, естественно, и туристам.

Впрочем, на большей части Таиланда погода немногим лучше — хаос может распространиться на всю страну. Всего предупреждение о сильных грозах, наводнениях и штормовых ветрах из-за муссонов департаментом выпущено для 36 провинций Таиланда. Граждан и туристов призывают не расслабляться и сохранять бдительность.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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