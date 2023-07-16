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Турцию накрыл антициклон "Цербер": лайфхаки выживания в +50 для туристов

2:26
Туризм

В Турции погодные условия сейчас напоминают пустыню Сахару из-за обрушившегося антициклона "Цербер". Об изменениях температуры турков предупреждали заранее. Местные жители не сильно удивлены, а туристы в шоке от жары в 50 градусов, ведь сидеть в номере, когда приехал всего на неделю, совсем не хочется.

Турцию накрыл антициклон "Цербер": лайфхаки выживания в +50 для туристов
Фото: qha.com.tr

Россиянин Дмитрий, уже пять лет проживающий в Мармарисе, существует в таких условиях по-своему: днём он находится дома под кондиционером, а выходит на улицу лишь после захода солнца.

Турецкие медики дают свои рекомендации: ограничить потребление спиртных напитков, не выходить из помещения без головного убора, а людям с проблемами сердца и вовсе не выходить на улицу.

С наступлением "африканской жары" в Турции происходит аномалия, которая может быть опасна для жизни людей. Елена, переехавшая в Анталию, предупреждает соотечественников:

"Столбик термометра сейчас чуть выше +40°C. Но ощущается как все +50°C. А море при этом, наоборот, похолодало с +29° до +23°. Мой преподаватель турецкого объяснил, что это аномалия: в воздух антициклон принес жару, а в море у берегов Анталии подводный шторм пригнал холодную воду. Туристы, рассчитывающие охладиться, просто в шоке! Причём ситуация небезопасна для здоровья".

Такой "контрастный душ" может быть вреден для здоровья. Как и распитие алкоголя под палящим солнцем. Русскоязычная медсестра из отеля Кемера рассказала о бесстрашии русских туристов.

"Я как вижу идущих в +50 на пляж или сидящих у бассейна с алкоголем, так прямо и спрашиваю: инфаркт заказали и ожидаете? Но россияне всё равно и гуляют по самому опасному солнцу, и лежат под ним, и в море лезут. И у всех отмазки: одни детям обещали с маской поплавать, как теперь откажешь? Другие приехали всего на неделю, чего ж теперь в номере сидеть? А то, что у нас уже два сердечных приступа в отеле, так "ну это судьба, с каждым может быть". Но это же не судьба, а жара! Ну и глупость человеческая", — приводит слова медработника "МК".

Снижение температуры до +36 градусов прогнозируется лишь к четвергу.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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