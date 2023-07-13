Список зарубежных пляжных курортов, на которых могут отдохнуть россияне, скоро пополнится ещё одним.
Как сообщает китайское издание China Daily, речь идёт о курорте Хайнань, к которому будут запущены прямые рейсы.
Стало известно, что главный аэропорт острова Хайнань планирует запустить десять международных рейсов, в числе которых будут рейсы в Москву.
Уже в июле до Хайнаня можно будет добраться напрямую из Джакарты. Также уже есть прямые рейсы на остров из Сеула и Гонконга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.