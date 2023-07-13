Издание China Daily рассказало об известном пляжном азиатском курорте, который скоро станет доступен россиянам

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Список зарубежных пляжных курортов, на которых могут отдохнуть россияне, скоро пополнится ещё одним.

Фото: pixabay. com

Как сообщает китайское издание China Daily, речь идёт о курорте Хайнань, к которому будут запущены прямые рейсы.

Стало известно, что главный аэропорт острова Хайнань планирует запустить десять международных рейсов, в числе которых будут рейсы в Москву.

Уже в июле до Хайнаня можно будет добраться напрямую из Джакарты. Также уже есть прямые рейсы на остров из Сеула и Гонконга.

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