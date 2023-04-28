Россияне теперь могут попасть ещё на один зарубежный пляжный курорт

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для российских туристов спустя три года заново открылось ещё одно пляжное направление за границей: возобновлена продажа туров на китайских остров-курорт Хайнань, пишет АТОР.

Так, туроператор China Travel предлагает всем желающим забронировать отели любого уровня, от трёх до пяти звёзд. Также можно выбрать комбинированные поездки, в которые включено посещение Шанхая, Пекина и Хайнаня.

За тур на двоих в конце июня с вылетом из Москвы придётся заплатить 120-150 тысяч рублей, не считая оформления визы. В ассоциации добавили, что если подать документы на визу прямо сейчас, к середине июня она как раз должна быть готова.

Российским путешественникам также следует учитывать, что прямые рейсы на Хайнань из России пока не летают, поэтому перелёт будет с пересадкой в одном из китайских аэропортов, например, по времени удобно лететь через Пекин.

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"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"