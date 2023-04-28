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Россияне теперь могут попасть ещё на один зарубежный пляжный курорт

1:00
Туризм

Для российских туристов спустя три года заново открылось ещё одно пляжное направление за границей: возобновлена продажа туров на китайских остров-курорт Хайнань, пишет АТОР.

Россияне теперь могут попасть ещё на один зарубежный пляжный курорт

Так, туроператор China Travel предлагает всем желающим забронировать отели любого уровня, от трёх до пяти звёзд. Также можно выбрать комбинированные поездки, в которые включено посещение Шанхая, Пекина и Хайнаня.

За тур на двоих в конце июня с вылетом из Москвы придётся заплатить 120-150 тысяч рублей, не считая оформления визы. В ассоциации добавили, что если подать документы на визу прямо сейчас, к середине июня она как раз должна быть готова.

Российским путешественникам также следует учитывать, что прямые рейсы на Хайнань из России пока не летают, поэтому перелёт будет с пересадкой в одном из китайских аэропортов, например, по времени удобно лететь через Пекин.

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"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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