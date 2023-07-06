TourDom: россиянам предложили сжечь личные вещи на эстонской границе

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

На эстонской границе в Лухамаа россиянам, которые ехали на собственной машине в Латвию, предложили сжечь личные вещи. Об этом сообщает TourDom.

Фото: REX/ Shutterstock

О случившемся рассказала в соцсети девушка по имени Мария. По её словам, с собой у них было не очень много вещей, так как они переезжали. В чемоданах лежали женская одежда, сумки и фирменные предметы в хорошем качестве и б/у.

Туристов спокойно пропустили российские пограничники, а эстонские почему-то решили, что они вывезли целый магазин с целью последующей перепродажи. Вещи были оценены как предметы роскоши, их предложили сжечь или уничтожить.

В итоге сумки маме девушки пришлось везти обратно в Россию, а пустую машину пропустили.

Ранее финский пограничник забыл поставить туристке из России в паспорте штамп о выезде.

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