На эстонской границе в Лухамаа россиянам, которые ехали на собственной машине в Латвию, предложили сжечь личные вещи. Об этом сообщает TourDom.
О случившемся рассказала в соцсети девушка по имени Мария. По её словам, с собой у них было не очень много вещей, так как они переезжали. В чемоданах лежали женская одежда, сумки и фирменные предметы в хорошем качестве и б/у.
Туристов спокойно пропустили российские пограничники, а эстонские почему-то решили, что они вывезли целый магазин с целью последующей перепродажи. Вещи были оценены как предметы роскоши, их предложили сжечь или уничтожить.
В итоге сумки маме девушки пришлось везти обратно в Россию, а пустую машину пропустили.
Ранее финский пограничник забыл поставить туристке из России в паспорте штамп о выезде.
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