СМИ: шведы сметают билеты в Россию

Шведские болельщики в больших количествах собираются на чемпионат мира по футболу в Россию.

Как пишет Aftonbladet, рекордное количество желающий и "лавинообразный" спрос обусловлены как интересом граждан страны к футболу и их стремлением приобщиться к праздничному настроению чемпионата, так и отсутствием необходимости получать российскую визу.

Издание напоминает, что 14 июня в России открывается чемпионат мира по футболу, на котором Швеция встретится со сборными Германии, Мексики и Южной Кореи. По сути, все, кто купил билет хотя бы на один матч, смогут въехать в страну без подачи документов на визу.

Согласно недавнему исследованию компании Ticket Privatresor, количество забронированных поездок в Россию выросло более чем в десять раз.

"Многие шведские путешественники, которые интересуются футболом, хотят лично посмотреть матчи, а также приобщиться к прекрасному праздничному настроению, которое создаёт большой чемпионат", -заявила менеджер по коммуникациям Ticket Катарина Даниелс.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что изначально из бюджета страны планировалось выделить 10 млрд долларов, что в пересчете на рубли составляло 3366 млрд. По словам Мутко, разницу в затратах покрыли средства из региональных бюджетов России (около 100 млрд рублей). Еще 200 млрд рублей поступили из внебюджетных средств.

Напомним, что недавно эксперты FIFA оценили стадион в Нижнем Новгороде, на котором пройдут футбольные матчи. Специалисты дали площадке самую высокую оценку.