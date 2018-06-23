Уткин не собирается извиняться перед Черчесовым

В мае сборная России потерпела поражение в товарищеском матче с Австрией. Известный футбольный комментатор Василий Уткин тогда буквально обрушился с критикой на главного тренера сборной Станислава Черчесова.
По словам комментатора, он не увидел в матче ни тренерской мысли, ни тактических хитростей, ничего, что помогло бы российским футболистам в дальнейшем, на чемпионате мира. Уткин заявил, что бездарной игру он называть бы не стал, но отметил, что надежд у него очень и очень мало. После того поражения Уткин заявил, что надеяться российским болельщикам практически не на что, только если внезапно разыграются лидеры сборной и начнут, что называется, "творить".
Но вот сборная России по футболу провела уже два матча на чемпионате мира, одержав две победы. Даже убежденные скептики заявляют о заслуженных победах сборной над Саудовской Аравией и Египтом, отмечая слаженную игру сборной.
Да вот только Уткин извиняться перед наставником нашей сборной не собирается. И, по-видимому, не отказывается от слов, сказанных им еще в мае. Василий Уткин заявил, что он — комментатор, он анализирует факты и преподносит их. По его мнению, принимать или не принимать эти факты — дело каждого. Также Уткин добавил, что человеку, что обижается на критику, не место на посту главного тренера сборной России по футболу.
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