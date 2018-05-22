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Источник Правда.Ру

"Россия не Франция": британцев предупредили насчет планов о "третьей мировой" на ЧМ-2018

Спорт

Представители МВД РФ заявили, что не допустят массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушители будут задержаны и депортированы.

"Россия не Франция": британцев предупредили насчет планов о "третьей мировой" на ЧМ-2018. 387143.jpeg

Как пояснил журналистам статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, на днях английские болельщики обещали устроить "третью мировую" во время чемпионата мира.

"Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится. Мы изменили свое законодательство под это дело - все будут задержаны и депортированы. Никаких массовых драк никто не допустит", - сказал Зубов после выступления в комитете УВПКЧ ООН по правам ребенка.  

Напомним, издание Daily Star вчера сообщило, что британские футбольные фанаты намерены "размазать по стенке" болельщиков из России во время чемпионата мира и показать русским "настоящий ад". 

В свое время "Правда.Ру" информировала о том, что  несколько десятков французских болельщиков устроили столкновения с английскими фанатами в Лионе. 

На видео, попавшем в интернет, зафиксировано, как две группы фанатов кидались стульями и столами. Отметим, что английские болельщики заявили британскому изданию, что они сидели и мирно пили пиво, а французы пришли с желанием устроить беспорядки.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходиk с 10 июня по 10 июля во Франции. Как сообщала Правда.Ру, российских фанатов в итоге приговорили к срокам от одного до двух лет тюрьмы по статье "насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия".

Читайте больше:

В Лионе подрались английские и французские болельщики

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Темы футбол болельщики великобритания
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