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Как утренняя пробежка может стать причиной неожиданных проблем

1:54
Спорт

Утренняя пробежка традиционно считается полезным способом разбудить организм и зарядиться энергией на весь день. Однако недавние исследования ставят под сомнение общепринятые мнения о пользе утренних тренировок, подчеркивая возможные риски и негативные последствия.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

Согласно работе, опубликованной в "Journal of the American College of Cardiology", интенсивные физические нагрузки, такие как утренние пробежки, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди людей с предрасположенностью к этим проблемам. Ученые предупреждают о возможном повреждении сердечной ткани при чрезмерных нагрузках.

Кроме того, бег по жестким поверхностям и неправильная техника могут привести к травмам суставов. Исследования подтверждают, что многие любители утренних пробежек сталкиваются с болями в коленях и другими проблемами, которые могут стать хроническими.

Интересно, что время тренировки также может влиять на результаты. Некоторые исследования показывают, что утренние пробежки могут быть менее эффективными для снижения веса и улучшения физической формы по сравнению с другими периодами дня.

Не менее важно учитывать и влияние утренних тренировок на качество сна. У многих людей пробежки в ранние часы приводят к усталости и снижению уровня энергии, что может негативно сказаться на общем самочувствии.

Таким образом, несмотря на популярность утренних пробежек, важно подходить к этому вопросу с осторожностью. Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом, особенно если есть предрасположенности к заболеваниям или травмам.

Здоровый образ жизни — это не только физическая активность, но и разумный подход к собственному здоровью.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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