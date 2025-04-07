Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом

Садоводы часто сетуют: слива вроде бы здорова, цветёт, но плодов — кот наплакал. Или вовсе стоит на участке как зелёное украшение, но без намёка на урожай. В чём дело? Оказывается, дело может быть не в удобрениях или обрезке, а… в соседях по грядке.
Это дерево, к которому дачники относятся с лёгкой небрежностью. Посадили — и ждут: когда же появятся сочные фиолетовые плоды? Но слива — капризная особа, и если рядом окажутся неподходящие соседи, она просто откажется плодоносить.
Нежелательные соседи:
груша,
смородина,
берёза,
орех,
любые хвойные растения.
Эти культуры конфликтуют со сливой за питание, влагу и даже солнечный свет. А на небольшом участке это особенно критично.
Даже если вы не готовы расстаться с "вредными" соседями, соблюдайте хотя бы минимальное расстояние между посадками — 5-6 метров. Это позволит деревьям не мешать друг другу и не забирать ресурсы, которые нужны для развития и плодоношения.
Хорошие соседи для сливы не только не мешают, но и способствуют обильному урожаю. Посадите рядом:
яблоню,
бузину,
персик,
абрикос,
вишню или черешню.
Они гармонично уживаются со сливой, не подавляя её и не вытягивая из почвы всё до последнего микроэлемента.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
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