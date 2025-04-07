Эти соседи отбирают у сливы урожай — вот кого нельзя сажать рядом

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы часто сетуют: слива вроде бы здорова, цветёт, но плодов — кот наплакал. Или вовсе стоит на участке как зелёное украшение, но без намёка на урожай. В чём дело? Оказывается, дело может быть не в удобрениях или обрезке, а… в соседях по грядке.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево сливы

Слива не терпит "тесных" отношений

Это дерево, к которому дачники относятся с лёгкой небрежностью. Посадили — и ждут: когда же появятся сочные фиолетовые плоды? Но слива — капризная особа, и если рядом окажутся неподходящие соседи, она просто откажется плодоносить.

Нежелательные соседи:

груша,

смородина,

берёза,

орех,

любые хвойные растения.

Эти культуры конфликтуют со сливой за питание, влагу и даже солнечный свет. А на небольшом участке это особенно критично.

Расстояние решает всё

Даже если вы не готовы расстаться с "вредными" соседями, соблюдайте хотя бы минимальное расстояние между посадками — 5-6 метров. Это позволит деревьям не мешать друг другу и не забирать ресурсы, которые нужны для развития и плодоношения.

Дружелюбные компаньоны

Хорошие соседи для сливы не только не мешают, но и способствуют обильному урожаю. Посадите рядом:

яблоню,

бузину,

персик,

абрикос,

вишню или черешню.

Они гармонично уживаются со сливой, не подавляя её и не вытягивая из почвы всё до последнего микроэлемента.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

