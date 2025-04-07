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Прямые углы запрещены! Вот какие диваны в тренде в 2025 году

Недвижимость

Забудьте про прямые углы и строгие линии — в 2025 году мебель говорит по-новому. Наступила эра мягкости и гибкости и осознанности. 

Каблуки
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каблуки

Органика в моде: округлость как новая классика

Диваны с закруглёнными формами вытесняют старую школу. Модели с волнистыми спинками и плавными очертаниями — новый стандарт комфорта и уюта.

Исследования Stockholm Furniture Fair 2024 подтверждают: потребители тянутся к естественным силуэтам, которые ассоциируются с природой и спокойствием.

Журнал Interior Design пишет, что мебель с мягкими формами снижает уровень стресса — и это не маркетинг, а наука.

Модульная магия

Диван теперь можно собрать самому. Убрать подлокотник, превратить прямой в угловой, добавить секции — всё зависит от вашего настроения и потребностей.

По данным Maison&Objet 2024, спрос на модульные диваны вырос на 25%. Люди больше не хотят подстраиваться под мебель — теперь мебель подстраивается под них.

Цветовая эволюция

В моду вошли однотонные благородные оттенки: глубокий изумруд, пыльная роза, терракота.
Актуальный цвет по версии Pantone — "Персиковый пушок".

Вместо ярких принтов — благородные фактуры: букле, шенилл, вельвет.
Журнал Consumer Research отмечает: тактильность — ключевой фактор при выборе дивана.

Функции, которые действительно нужны

Диваны теперь не просто для сидения. Хранилища, встроенные розетки, складные механизмы с матрасами и даже мини-столики — всё это становится нормой.

До 30% рынка занимают модели с ортопедической начинкой — прямые диваны-раскладушки больше не выдерживают конкуренции.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Вы не поверите, что происходит с телом, когда начинаешь заботиться о себе по-настоящему
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