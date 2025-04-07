Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом простуды многие тянутся к "бабушкиным" методам — вроде горчицы в носках. Кто-то верит в её чудодейственную силу, кто-то относится скептически. Но медики уверены: пользы от неё - ноль, вреда — с избытком.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

В чём суть мифа

Идея проста: раздражая кожу стоп, мы якобы активируем иммунитет. На деле же организм бросает силы не на вирус, а на ликвидацию "пожара" — жжение, воспаление, ожоги.

У взрослых раздражение часто воспринимается как "эффект". Но если горчица жжёт кожу взрослому, представьте, что чувствует ребёнок. Он плачет, сбрасывает носки, а частицы горчицы разлетаются по кровати и попадают в нос и рот. Вместо отдыха — стресс, кашель и бессонная ночь.

Откуда пошла традиция

Метод — кустарная замена горчичников. Только если те ставили локально и ненадолго, в носки горчицы часто сыплется с избытком и надолго. Результат — раздражение, сыпь, а иногда и ожоги II степени.

Почему это опасно

Риск ожогов и дерматитов , особенно у детей.

Попадание порошка в дыхательные пути - вызывает чихание и кашель.

Дополнительная нагрузка на сердце при температуре.

Что действительно работает

Вместо сомнительной терапии лучше использовать:

тёплый плед,

шерстяные носки,

грелку у ног,

влажный и прохладный воздух в комнате,

обильное тёплое питьё.

И помните

Простуда не уходит быстрее от жжения. А шанс попасть в больницу вместо того, чтобы отлежаться дома, только возрастает. Даже народная медицина уже пересматривает старые подходы. Греть можно — но не обжигать.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца - приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

