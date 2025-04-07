Горчица в носках: миф, из-за которого люди попадают в больницы

С приходом простуды многие тянутся к "бабушкиным" методам — вроде горчицы в носках. Кто-то верит в её чудодейственную силу, кто-то относится скептически. Но медики уверены: пользы от неё - ноль, вреда — с избытком.
Идея проста: раздражая кожу стоп, мы якобы активируем иммунитет. На деле же организм бросает силы не на вирус, а на ликвидацию "пожара" — жжение, воспаление, ожоги.
У взрослых раздражение часто воспринимается как "эффект". Но если горчица жжёт кожу взрослому, представьте, что чувствует ребёнок. Он плачет, сбрасывает носки, а частицы горчицы разлетаются по кровати и попадают в нос и рот. Вместо отдыха — стресс, кашель и бессонная ночь.
Метод — кустарная замена горчичников. Только если те ставили локально и ненадолго, в носки горчицы часто сыплется с избытком и надолго. Результат — раздражение, сыпь, а иногда и ожоги II степени.
Риск ожогов и дерматитов, особенно у детей.
Попадание порошка в дыхательные пути - вызывает чихание и кашель.
Дополнительная нагрузка на сердце при температуре.
Вместо сомнительной терапии лучше использовать:
тёплый плед,
шерстяные носки,
грелку у ног,
влажный и прохладный воздух в комнате,
обильное тёплое питьё.
Простуда не уходит быстрее от жжения. А шанс попасть в больницу вместо того, чтобы отлежаться дома, только возрастает. Даже народная медицина уже пересматривает старые подходы. Греть можно — но не обжигать.
Столо́вая горчи́ца - приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
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