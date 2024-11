Французские фигуристы убрали упоминание русских из песни о Распутине

Спорт

Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, выступающие в танцах на льду, внесли изменения в музыкальную композицию Boney M. "Rasputin", под которую они исполняют короткую программу. Telegram-канал "Лутц с полубильмана" сообщает, что пара изменила текст песни.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM Ледовая арена

Ранее на турнире в Таллине в конце их проката звучала фраза "oh, those russians" ("ох уж эти русские"). Однако уже через четыре дня на соревнованиях в Варшаве текст был изменён на "oh, those dancers" ("ох уж эти танцоры").

Отметим, что группа Boney M. была создана в ФРГ в 1975 году, и исполнение песни "Rasputin" на концертах в СССР было запрещено.

Евгения Лопарева до 2017 года представляла Россию и выступала в паре с Алексеем Карпушовым. В 2018 году она образовала дуэт с французом Жоффре Бриссо, и они стали выступать за Францию. Вместе они завоевали несколько наград, включая две бронзы на этапе Гран-при Grand Prix de France и два титула чемпионов Франции.

Уточнения

Евгения Александровна Лопарёва (род. 30 мая 2000 года в Москве, Россия) — французская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Жоффре Бриссо.



Жоффре́ Бриссо́ (фр. Geoffrey Brissaud; род. 23 марта 1998 года в Лиможе, Франция) — французский фигурист, выступающий в танцах на льду с Евгенией Лопарёвой.