Ваш характер может формироваться ещё до рождения: что на самом деле влияет на наше поведение

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Мы любим думать, что сами управляем своим поведением и решениями. Но иногда внутренний голос шепчет: "Зачем я это сделал?" И ответ может крыться не в характере или воспитании, а в… генах.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Генетический конфликт: борьба начинается с зачатия

С 1950-х годов учёные изучают, как гены влияют на здоровье и развитие человека. Особенно интересен феномен генетического конфликта — ситуации, когда гены, унаследованные от матери и отца, вступают в противоборство, пытаясь навязать "свою" стратегию роста и развития плода.

Когда мама и папа не договорились

На ранних этапах беременности можно наблюдать, как гены родителей по-разному влияют на будущего ребёнка. Если им удаётся "договориться", развитие идёт гармонично. Но если компромисс невозможен, последствия могут быть печальными — от дефицитов до выкидышей.

Хотя генетический конфликт является нормальным явлением, его влияние в значительной степени было упущено из виду.

Почему так?

Во-первых, потому что считается: здоровье возможно только при слаженной работе генов.

Во-вторых, большинство человеческих черт зависят от множества генов.

Например, рост — это результат действия около 10 000 генетических вариантов, а цвет кожи зависит от более чем 150 генов. Поведение и психология — ещё сложнее.

Гены и психика: связь, которую не всегда видно

Возьмём депрессию. Её развитие связано как минимум с 200 генами — и это без учёта детских травм и стрессов. Но бывают состояния, где конфликт заметен особенно чётко.

Синдромы Прадера-Вилли и Ангельмана — яркие примеры. Они демонстрируют, как "родительские" гены формируют поведение и характер: уровень привязанности, эмоциональные реакции, даже потребности в ресурсах.

Эти отношения начинают формироваться, пока ребёнок всё ещё находится в утробе, и помогают определить, как малыш будет реагировать на различные социальные ситуации.

То, как мы общаемся, реагируем на стресс и воспринимаем мир, может быть отчасти заложено в нас с рождения — и не только благодаря ДНК, но и тому, от кого именно пришли эти гены.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

