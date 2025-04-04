Слишком хорошие условия — скрытая угроза при продаже квартиры

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Опасный интерес к вашей квартире: как распознать мошенника среди покупателей. Кажется, вы нашли покупателя. Он вежлив, интересуется квартирой, соглашается на все условия. Но так ли всё гладко, как кажется на первый взгляд?

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Невозмутимость или игра

Если человек почти не задаёт вопросов, быстро соглашается на цену и условия, не уточняет детали — это повод насторожиться. Такое поведение может быть не следствием решительности, а способом усыпить вашу бдительность. А чрезмерная суета и навязчивость — тоже сигнал тревоги: это может быть попытка отвлечь ваше внимание от чего-то важного.

Что именно его интересует

Внимательно наблюдайте, на чём сосредоточен потенциальный покупатель. Если он изучает не планировку и состояние квартиры, а внимательно разглядывает технику и мебель — возможно, перед вами наводчик. Его цель — не покупка, а сбор информации для кражи.

Аванс или задаток — не мелочь

После устной договорённости о продаже важно грамотно оформить предоплату. Настоящие мошенники предпочитают оформлять задаток — в случае срыва сделки по вашей вине вы обязаны вернуть его в двойном размере. Лучше использовать форму аванса, она не влечёт таких рисков и не имеет штрафных последствий при отказе.

Не соглашайтесь на заниженную цену в договоре

Покупатель может предложить вписать в договор меньшую сумму, чтобы "сэкономить на налогах". Но если сделка сорвётся или возникнет спор, вы получите только ту сумму, что указана в документах. Устные обещания тут не помогут.

Только надёжный способ передачи денег

Наилучший вариант — банковская ячейка. Деньги туда помещаются в присутствии всех сторон, а доступ возможен только после завершения сделки. Это защищает как покупателя, так и продавца: исключается возможность мошенничества и исчезновения с наличными.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт - соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.



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