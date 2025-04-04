Слишком хорошие условия — скрытая угроза при продаже квартиры

Опасный интерес к вашей квартире: как распознать мошенника среди покупателей. Кажется, вы нашли покупателя. Он вежлив, интересуется квартирой, соглашается на все условия. Но так ли всё гладко, как кажется на первый взгляд?
Если человек почти не задаёт вопросов, быстро соглашается на цену и условия, не уточняет детали — это повод насторожиться. Такое поведение может быть не следствием решительности, а способом усыпить вашу бдительность. А чрезмерная суета и навязчивость — тоже сигнал тревоги: это может быть попытка отвлечь ваше внимание от чего-то важного.
Внимательно наблюдайте, на чём сосредоточен потенциальный покупатель. Если он изучает не планировку и состояние квартиры, а внимательно разглядывает технику и мебель — возможно, перед вами наводчик. Его цель — не покупка, а сбор информации для кражи.
После устной договорённости о продаже важно грамотно оформить предоплату. Настоящие мошенники предпочитают оформлять задаток — в случае срыва сделки по вашей вине вы обязаны вернуть его в двойном размере. Лучше использовать форму аванса, она не влечёт таких рисков и не имеет штрафных последствий при отказе.
Покупатель может предложить вписать в договор меньшую сумму, чтобы "сэкономить на налогах". Но если сделка сорвётся или возникнет спор, вы получите только ту сумму, что указана в документах. Устные обещания тут не помогут.
Наилучший вариант — банковская ячейка. Деньги туда помещаются в присутствии всех сторон, а доступ возможен только после завершения сделки. Это защищает как покупателя, так и продавца: исключается возможность мошенничества и исчезновения с наличными.
Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт - соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
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