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Всего пять капель — и вся правда о вашем здоровье на ладони

1:51
Здоровье

Вы выглядите на 30, чувствуете себя на 40, а ваш организм — на все 50? Японские учёные из Университета Осаки создали искусственный интеллект, который способен определить биологический возраст человека по пяти каплям крови - и без обмана.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Всего пять капель крови — и нейросеть скажет, сколько вам "на самом деле" лет

Стареем не по паспорту

В отличие от хронологического возраста, биологический показывает, насколько организм изношен. До сих пор его оценивали по общим показателям: состоянию кожи, сердца, ДНК и образом жизни. Но теперь на сцену вышел новый метод: анализ стероидных гормонов, с упором на один из самых коварных врагов молодости — стресс.

"Если уровень кортизола удваивается, биологический возраст может вырасти в 1,5 раза", — отмечают авторы исследования.

Что делает ИИ

Нейросеть на базе глубокого машинного обучения не просто считает гормоны — она анализирует соотношения 22 ключевых стероидов. Это позволяет точно определить физиологическое старение, даже если общий анализ крови кажется нормальным.

Модель учитывает влияние гормонального фона, особенно кортизола, на процессы старения и разрушения клеток. То есть если вы регулярно живёте "на нервах" — ваш организм это показывает, даже если внешне вы бодры и активны.

Новая эра персональной медицины

Разработчики уверены: такая система может стать инструментом ранней диагностики, профилактики заболеваний и персонализированных рекомендаций по здоровому образу жизни. Несколько капель крови - и вы точно знаете, на каком уровне ваше тело, каковы риски и где пора "притормозить".

Уточнения

Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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