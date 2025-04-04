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Думаете, АИ-92 сэкономит деньги? Вот чем это обернётся на самом деле

2:03
Авто

Многие водители сегодня задумываются о замене дорогого 95-го бензина на более доступный АИ-92. Но можно ли сэкономить, не рискуя двигателем? Ответ неоднозначный — всё зависит от конкретной машины и характеристик мотора.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Что происходит в моторе, когда заливаете АИ-92

Бензин с более низким октановым числом воспламеняется при меньшем давлении. Это хорошо для старых и простых моторов с низкой степенью сжатия. Но современные двигатели — особенно турбированные и с высокой степенью сжатия (например, Mazda Skyactiv со сжатием 13) — спроектированы под АИ-95. При использовании 92-го в них возможна детонация — самопроизвольные взрывы в цилиндрах. Это не просто шум — это микроповреждения, которые могут со временем разрушить поршни, клапаны и даже привести к капитальному ремонту.

Можно ли вообще лить 92-й

Иногда производители допускают АИ-92. Но только как временный компромисс. Да, машина поедет. Система зажигания скорректирует работу под более бедное топливо. Но:

  • расход возрастет на 5-7%

  • упадет мощность

  • двигатель начнёт работать с нагрузкой

  • ресурс мотора заметно сократится

Мотористы предупреждают: если авто рассчитано на АИ-95, не стоит идти против рекомендаций производителя. Даже если в инструкции мелким шрифтом указано, что "допускается" АИ-92 — это не значит, что он безопасен при постоянном использовании.

Где 92-й всё же уместен

Если у вас простая машина с атмосферным мотором, рассчитанным на низкооктановое топливо, АИ-92 вполне подойдёт. Но для современных и особенно турбированных двигателей — лучше не экспериментировать. Экономия на бензине может обернуться большими затратами на ремонт.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Думаете, АИ-92 сэкономит деньги? Вот чем это обернётся на самом деле
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