Крем, который стирает морщины: почему обещания не совпадают с реальностью
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Крем, который стирает морщины, как ластик? Звучит заманчиво. Но есть ли в этом правда или всё это — красиво упакованное обещание? Разбираемся вместе с дерматокосметологом Викторией Бритько.
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Девушка
Строение кожи: начнём с азов
Прежде чем спорить о чудо-кремах, давайте вспомним, из чего вообще состоит кожа:
- Эпидермис: самый верхний слой, который отвечает за барьерную функцию и обновляется примерно раз в 30 дней.
- Дерма: глубже и сложнее. Здесь сосредоточены сосуды, потовые и сальные железы, гиалуроновая кислота, коллаген и эластин. Именно этот слой отвечает за упругость и плотность кожи.
- Подкожно-жировая клетчатка: регулирует температуру, формирует объемы и участвует в обменных процессах.
Что происходит с возрастом
Старение — это не только морщины. Это:
- Утончение кожи.
- Уменьшение объема в области щек и шеи.
- Снижение выработки коллагена и гиалуроновой кислоты.
- Ухудшение кровообращения.
- Изменение уровня рН и барьерных функций.
- И, конечно, замедление регенерации.
Особую роль здесь играют свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые запускают цепную реакцию повреждений. Они крадут влагу, разрушают коллаген и буквально ускоряют процесс старения.
А крем-то поможет
Сразу честно: ни один крем не способен запустить выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Это физиологически невозможно — ни одно косметическое средство не проникает так глубоко.
Но это не значит, что крем — бесполезен.
- Он увлажняет: а значит, помогает эпидермису удерживать влагу, делая кожу визуально более гладкой.
- Он питает: восполняет дефицит веществ, если дерма не справляется.
- Он поддерживает обновление клеток: некоторые активные формулы ускоряют регенерацию и улучшают микроциркуляцию.
Что в составе — маркетинг, а что работает
- Черная икра, водоросли: увлажняют, но с морщинами не борются.
- Коллаген и эластин в кремах не усваиваются кожей: молекулы слишком крупные. Максимум — создадут плёнку и закупорят поры.
- Альфагидроксикислоты (AHA): реально работают. Не с морщинами, а с их проявлением. Они отшелушивают, выравнивают тон и текстуру, уменьшают пигментацию. Кожа выглядит свежее, а линии — менее заметны.
Вывод
Крем не уберёт морщины, но он может:
- Замедлить появление новых.
- Улучшить состояние кожи.
- Сохранить влагу и упругость.
- Сделать визуальный эффект "отдохнувшего" лица.
И это уже много. Главное — понимать, что кремы не заменяют здоровый образ жизни, защиту от солнца и грамотный базовый уход.
Уточнения
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру