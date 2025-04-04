Крем, который стирает морщины: почему обещания не совпадают с реальностью

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Крем, который стирает морщины, как ластик? Звучит заманчиво. Но есть ли в этом правда или всё это — красиво упакованное обещание? Разбираемся вместе с дерматокосметологом Викторией Бритько.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Строение кожи: начнём с азов

Прежде чем спорить о чудо-кремах, давайте вспомним, из чего вообще состоит кожа:

Эпидермис: самый верхний слой, который отвечает за барьерную функцию и обновляется примерно раз в 30 дней.

самый верхний слой, который отвечает за барьерную функцию и обновляется примерно раз в 30 дней. Дерма: глубже и сложнее. Здесь сосредоточены сосуды, потовые и сальные железы, гиалуроновая кислота, коллаген и эластин. Именно этот слой отвечает за упругость и плотность кожи.

глубже и сложнее. Здесь сосредоточены сосуды, потовые и сальные железы, гиалуроновая кислота, коллаген и эластин. Именно этот слой отвечает за упругость и плотность кожи. Подкожно-жировая клетчатка: регулирует температуру, формирует объемы и участвует в обменных процессах.

Что происходит с возрастом

Старение — это не только морщины. Это:

Утончение кожи.

Уменьшение объема в области щек и шеи.

Снижение выработки коллагена и гиалуроновой кислоты.

Ухудшение кровообращения.

Изменение уровня рН и барьерных функций.

И, конечно, замедление регенерации.

Особую роль здесь играют свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые запускают цепную реакцию повреждений. Они крадут влагу, разрушают коллаген и буквально ускоряют процесс старения.

А крем-то поможет

Сразу честно: ни один крем не способен запустить выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Это физиологически невозможно — ни одно косметическое средство не проникает так глубоко.

Но это не значит, что крем — бесполезен.

Он увлажняет: а значит, помогает эпидермису удерживать влагу, делая кожу визуально более гладкой.

а значит, помогает эпидермису удерживать влагу, делая кожу визуально более гладкой. Он питает: восполняет дефицит веществ, если дерма не справляется.

восполняет дефицит веществ, если дерма не справляется. Он поддерживает обновление клеток: некоторые активные формулы ускоряют регенерацию и улучшают микроциркуляцию.

Что в составе — маркетинг, а что работает

Черная икра, водоросли: увлажняют, но с морщинами не борются.

увлажняют, но с морщинами не борются. Коллаген и эластин в кремах не усваиваются кожей : молекулы слишком крупные. Максимум — создадут плёнку и закупорят поры.

: молекулы слишком крупные. Максимум — создадут плёнку и закупорят поры. Альфагидроксикислоты (AHA): реально работают. Не с морщинами, а с их проявлением. Они отшелушивают, выравнивают тон и текстуру, уменьшают пигментацию. Кожа выглядит свежее, а линии — менее заметны.

Вывод

Крем не уберёт морщины, но он может:

Замедлить появление новых.

Улучшить состояние кожи.

Сохранить влагу и упругость.

Сделать визуальный эффект "отдохнувшего" лица.

И это уже много. Главное — понимать, что кремы не заменяют здоровый образ жизни, защиту от солнца и грамотный базовый уход.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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