Собаки, которых дрессируют даже дети: идеальны для тех, кто не хочет напрягаться

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Обучаемость — одно из главных качеств, на которые обращают внимание будущие владельцы собак. Ведь чем быстрее питомец усвоит команды, тем проще будет совместная жизнь. Некоторые породы легко включаются в работу, моментально схватывают новое и получают удовольствие от самого процесса дрессировки. Именно такие — в этой подборке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Что влияет на обучаемость

По словам Николь Эллис, сертифицированного тренера собак и эксперта по поведению домашних животных, многое зависит от сочетания интеллекта, желания угодить человеку и сильной привязанности к хозяину. Не последнюю роль играет и любовь к вкусняшкам: еда — мощный стимул.

"Дрессировка может приносить радость, особенно если собака умна, любознательна и любит работать вместе с вами", — говорит дрессировщик Николь Эллис.

Вот 16 пород, которые, по мнению Николь и клинического директора Dutch доктора Абеля Гонсалеса, проще всего поддаются обучению.

Лидеры рейтинга

Лабрадор-ретривер — прирождённый ученик. Он дружелюбен, умен и стремится угодить, что делает его идеальным для команд типа "сидеть" и "ко мне".

Корги (пемброк и кардиган) — компактные, сообразительные и невероятно контактные. Отличный выбор для первого питомца.

Бордер-колли — интеллектуальный гигант среди собак. Быстро усваивает даже сложные трюки и обожает мозговую активность.

Пудель — не просто артист с изящной причёской. Он умен, эмоционален и способен освоить любые команды — от "дай лапу" до трюков на публике.

Золотистый ретривер — мягкий характер, высокий интеллект и стремление радовать человека делают эту породу универсальной.

Те, кто подойдёт для семьи

Бернский зенненхунд — добродушный гигант, которому важно одобрение хозяина.

Английский спрингер-спаниель — активный, отзывчивый, лучше всего обучается с положительным подкреплением.

Папийон — несмотря на размер, обладает живым умом и отлично справляется с дрессировкой.

Бишон-фризе — способный артист, может осваивать трюки и участвовать в соревнованиях.

Шетландская овчарка — обожает головоломки и легко обучается через игру.

Идеальны не только в быту

Ротвейлер — дисциплинирован, силён, легко обучается, особенно с раннего возраста.

Австралийская овчарка — трудоголик, которому нравится решать задачи, искать предметы и учиться.

Бордер-терьер — энергичный и позитивный, с удовольствием учится за лакомства.

Немецкая овчарка — незаменима в службе и охране, но требует твёрдой руки и последовательности.

Доберман-пинчер — вынослив, умен и умеет контролировать импульсы.

Визсла — энергична, ласкова и быстро запоминает команды, особенно если это связано с игрушками.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

