Собаки, которых дрессируют даже дети: идеальны для тех, кто не хочет напрягаться

Обучаемость — одно из главных качеств, на которые обращают внимание будущие владельцы собак. Ведь чем быстрее питомец усвоит команды, тем проще будет совместная жизнь. Некоторые породы легко включаются в работу, моментально схватывают новое и получают удовольствие от самого процесса дрессировки. Именно такие — в этой подборке.
По словам Николь Эллис, сертифицированного тренера собак и эксперта по поведению домашних животных, многое зависит от сочетания интеллекта, желания угодить человеку и сильной привязанности к хозяину. Не последнюю роль играет и любовь к вкусняшкам: еда — мощный стимул.
"Дрессировка может приносить радость, особенно если собака умна, любознательна и любит работать вместе с вами", — говорит дрессировщик Николь Эллис.
Вот 16 пород, которые, по мнению Николь и клинического директора Dutch доктора Абеля Гонсалеса, проще всего поддаются обучению.
Лабрадор-ретривер — прирождённый ученик. Он дружелюбен, умен и стремится угодить, что делает его идеальным для команд типа "сидеть" и "ко мне".
Корги (пемброк и кардиган) — компактные, сообразительные и невероятно контактные. Отличный выбор для первого питомца.
Бордер-колли — интеллектуальный гигант среди собак. Быстро усваивает даже сложные трюки и обожает мозговую активность.
Пудель — не просто артист с изящной причёской. Он умен, эмоционален и способен освоить любые команды — от "дай лапу" до трюков на публике.
Золотистый ретривер — мягкий характер, высокий интеллект и стремление радовать человека делают эту породу универсальной.
Бернский зенненхунд — добродушный гигант, которому важно одобрение хозяина.
Английский спрингер-спаниель — активный, отзывчивый, лучше всего обучается с положительным подкреплением.
Папийон — несмотря на размер, обладает живым умом и отлично справляется с дрессировкой.
Бишон-фризе — способный артист, может осваивать трюки и участвовать в соревнованиях.
Шетландская овчарка — обожает головоломки и легко обучается через игру.
Ротвейлер — дисциплинирован, силён, легко обучается, особенно с раннего возраста.
Австралийская овчарка — трудоголик, которому нравится решать задачи, искать предметы и учиться.
Бордер-терьер — энергичный и позитивный, с удовольствием учится за лакомства.
Немецкая овчарка — незаменима в службе и охране, но требует твёрдой руки и последовательности.
Доберман-пинчер — вынослив, умен и умеет контролировать импульсы.
Визсла — энергична, ласкова и быстро запоминает команды, особенно если это связано с игрушками.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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