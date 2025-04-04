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Побег от толпы: Эти 3 чешских карьера зовут искупаться, если вы готовы взглянуть в лицо скрытой опасности

5:28
Туризм

С приближением летнего сезона 2025 года самое время открыть для себя менее известные, но невероятно красивые места для купания в Чешской Республике. Затопленные карьеры предлагают не только освежиться в жаркие дни, но и насладиться уникальными природными пейзажами и отдыхом вдали от основных туристических троп. Мы предлагаем вам советы по трём из них, которые стоит посетить.

Карьер
Фото: commons.wikimedia.org by Miroslav Tomíšek, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Карьер

Карьер Виклеки: кристально чистая вода и умиротворяющая атмосфера

Карьер Виклеки расположен примерно в 10 километрах от Оломоуца в Пршеровском районе. Он представляет собой место с постепенным заходом в воду на каменистом пляже и глубиной до 6 метров. Вход бесплатный, но нет никаких удобств для посетителей, таких как туалеты или киоски с прохладительными напитками. Этот карьер также пользуется спросом у дайверов из-за наличия раков и мелкой рыбы. Вокруг карьера проходит лесная дорога, по которой можно проехать на автомобиле, но парковка официально не зарезервирована.

В последние годы Виклеки стал известен не только среди местных жителей, но и среди гостей из более широкой местности. Немаловажным фактором, делающим карьер популярным, является его относительное спокойствие. Поскольку здесь вы не найдёте никаких киосков, детских площадок или других удобств, пространство остаётся немноголюдным. Это делает его идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от оживлённых туристических направлений. Ещё одним интересным фактом является то, что в зимние месяцы карьер превращается в рай для выносливых людей, которые регулярно приезжают сюда для принятия ледяных ванн.

Карьер Кристина: рай для водных видов спорта

Этот бывший буроугольный карьер расположен недалеко от города Градек-над-Нисоу. Водная поверхность питается подземными источниками, что способствует постоянному качеству воды. Вокруг карьера есть песчаные пляжи, что даёт возможность занятий водными видами спорта и рыбалкой. Для посетителей доступны основные удобства в виде туалетов и прохладительных напитков. Вход платный в зависимости от сезона и конкретных мероприятий. До карьера Кристины легко добраться на автомобиле, рядом есть платная парковка.

Благодаря постоянному притоку чистых грунтовых вод вода в озере летом неизменно пресная и хорошего качества: идеально подходит для купания, виндсёрфинга и других водных видов спорта. В последние годы карьер подвергся значительной реконструкции. В 2018 году, например, были построены новые ровные дорожки, которые значительно улучшили доступ и комфорт для посетителей.

Карьер Джимликова: скрытое природное сокровище

Карьер Джимликова, расположенный недалеко от деревни Божичаны, представляет собой меньший по размеру карьер по добыче каолина. Его глубина составляет от 4 до 5 метров, а вода очень чистая. Посетители должны учитывать, что это природный объект без удобств. Вход бесплатный, но купаться можно на свой страх и риск. До района легко добраться пешком или на велосипеде, возможности парковки ограничены прилегающими грунтовыми участками.

При посещении этих карьеров рекомендуется следовать инструкциям по технике безопасности и бережно относиться к природе. В карьерных бассейнах обычно нет спасательной службы, поэтому важно быть осторожным при прыжках в воду или погружении. При этом костры и разбивка палаток в непосредственной близости от карьеров запрещены, что необходимо учитывать при планировании визита.

Купаться в карьере — это не то же самое, что плавать в бассейне

Следует подчеркнуть, что все упомянутые места предлагают возможность купания и отдыха в естественной среде, но необходимо учитывать ограниченные возможности и соблюдать правила места. Купание в карьерах может быть связано с рядом опасностей. Дно карьера часто бывает неустойчивым, неровным и скользким, что увеличивает риск споткнуться или поскользнуться, так как на нём четко не обозначено, где начинается безопасная глубина.

Кроме того, на некоторых участках могут появиться скрытые пропасти и резкие перепады глубины, что особенно опасно для тех, кто не умеет плавать, и повышает риск утопления. Несмотря на тёплые летние дни, вода в карьерах может быть значительно холоднее, чем в естественных бассейнах, что нередко вызывает температурный шок при входе в воду.

Место без спасателей

Хотя вода часто кажется спокойной, после дождей могут возникать непредсказуемые течения и волны. Ещё одним серьезным риском является отсутствие экстренных служб.

В некоторых местах всё ещё ведутся открытые горные работы, и грузовики проезжают через этот район, что представляет ещё одну потенциальную опасность. Многие карьеры не имеют должной маркировки, что может привести к непреднамеренному попаданию в зоны риска.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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