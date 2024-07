Огромная разница в ценах на билеты ОИ-2024

Издание Zero Hedge передает, что Олимпийские игры 2024 года в Париже обещают стать захватывающим событием на фоне знаковых достопримечательностей города. Будь то соревнования по конному спорту, проводимые в садах Версальского замка, стадион для пляжного волейбола, расположенный у подножия Эйфелевой башни или недавно добавленные городские виды спорта (баскетбол 3х3, мотокросс, брейкинг и скейтбординг), проводимые на временной площадке на площади Согласия.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0