Огромная разница в ценах на билеты ОИ-2024

Сколько стоит олимпийский билет на посещение спортивного мероприятия в Париже?

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Издание Zero Hedge передает, что Олимпийские игры 2024 года в Париже обещают стать захватывающим событием на фоне знаковых достопримечательностей города. Будь то соревнования по конному спорту, проводимые в садах Версальского замка, стадион для пляжного волейбола, расположенный у подножия Эйфелевой башни или недавно добавленные городские виды спорта (баскетбол 3х3, мотокросс, брейкинг и скейтбординг), проводимые на временной площадке на площади Согласия.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Несмотря на то, что организаторы намеревались сделать их "народными играми” (самые дешевые билеты — 24 евро), доступность недорогих билетов остается темой жарких обсуждений в преддверии игр.

На деле обнаружилась огромная разница в ценах на билеты: самые дорогие билеты на финалы по легкой атлетике, плаванию и баскетболу стоят 980 евро, что более чем в 40 раз превышает стоимость самых дешевых билетов.

Стоимость некоторых соревнований составляет 24 евро, в основном это касается мероприятий на открытом воздухе, которые также можно бесплатно посмотреть на дорогах общего пользования, вдоль Сены.

Почти половина из 10 миллионов доступных билетов была оценена в 50 евро или меньше.