Издание Zero Hedge передает, что Олимпийские игры 2024 года в Париже обещают стать захватывающим событием на фоне знаковых достопримечательностей города. Будь то соревнования по конному спорту, проводимые в садах Версальского замка, стадион для пляжного волейбола, расположенный у подножия Эйфелевой башни или недавно добавленные городские виды спорта (баскетбол 3х3, мотокросс, брейкинг и скейтбординг), проводимые на временной площадке на площади Согласия.
Несмотря на то, что организаторы намеревались сделать их "народными играми” (самые дешевые билеты — 24 евро), доступность недорогих билетов остается темой жарких обсуждений в преддверии игр.
На деле обнаружилась огромная разница в ценах на билеты: самые дорогие билеты на финалы по легкой атлетике, плаванию и баскетболу стоят 980 евро, что более чем в 40 раз превышает стоимость самых дешевых билетов.
Стоимость некоторых соревнований составляет 24 евро, в основном это касается мероприятий на открытом воздухе, которые также можно бесплатно посмотреть на дорогах общего пользования, вдоль Сены.
Почти половина из 10 миллионов доступных билетов была оценена в 50 евро или меньше.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.